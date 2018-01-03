Венгер: «Хочется, чтобы никто из игроков не покидал команду»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о том, покинет ли команду полузащитник Месут Озил.

«Я верю, что он хочет остаться, что его не нужно убеждать подписывать новый контракт. Хочется, чтобы никто из игроков не покидал команду, но сейчас это очень сложно (представить — прим. ред.).

Мы знаем, что будет происходить до конца сезона, но я не могу сказать, что будет потом», — сказал Венгер.

Ранее Венгер заявил, что никто не обращался в клуб по трансферам Озила, Алексиса Санчеса и Джека Уилшира.