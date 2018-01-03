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    Владимир Габулов — о переходе в «Брюгге»: «Играть в европейском первенстве — давняя мечта»

    Новый вратарь «Брюгге» Владимир Габулов прокомментировал переход из тульского «Арсенала».

    «Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!», написал Габулов в своем инстагрме.

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    Источник: Instagram

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    03.01.2018 17:24
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 января 2018, 20:07

      У Владимира хороший вратарский опыт,все у него получится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak 3 января 2018, 20:03

      До скольки магазин работает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 19:57

      Конкретно повезло. Поздравляю!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 января 2018, 19:15

      Молодец, удачи. Еще и бельгийское гражданство, для себя и семьи. И будешь чувствовать себя свободным человеком, а не лимитчиком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      vshter76 3 января 2018, 19:11

      Молодец, удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 18:26

      Очень рад за Владимира, удачи!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 января 2018, 18:03

      Красава!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 января 2018, 17:39

      А он в каком первенстве выступал? В азиатском или африканском? Городят что непопадя, как попки, не задумываясь. Тула, она ведь где-то рядом с Харбином? ))
      Сказал бы, что мечтал играть за границей, в Западной Европе - вопросов не было бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 января 2018, 17:29

      Молодец! Правильно сделал, В. Габулов.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > vladimir-7 3 января 2018, 17:46

      Добавлю, что Брюгге сейчас занимает первое место в чемпионате
      Бельгии, а значит будет играть в ЛЧ.

      7
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      Рейтинг: +661

      Killer_King > vladimir-7 3 января 2018, 19:37

      Не факт, что он играть будет и без него там 3е есть, а четвертого на банке держат + у них в конце чемпа плей ооф за кубки и как обычно Андерлехт там всех и дергает

      1
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