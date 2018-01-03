Владимир Габулов — о переходе в «Брюгге»: «Играть в европейском первенстве — давняя мечта»

Новый вратарь «Брюгге» Владимир Габулов прокомментировал переход из тульского «Арсенала».

«Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту — играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!», написал Габулов в своем инстагрме.