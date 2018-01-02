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    Мьюшкович: «Невероятно счастлив вернуться в Россию, РФПЛ стала очень сильной»

    Новичок «Тосно» Неманья Мьюшкович заявил, что рад вернуться в российский чемпионат, который, по его словам, стал очень сильным. Также полузащитник выразил надежду, что команде из Ленинградской области удастся сохранить прописку в РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

    После 20-ти туров «Тосно» располагается на 14-м месте в зоне переходных матчей. От спасительного 12-го места подопечных Дмитрия Парфенова отделают два очка.

    «Я очень счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию. Чемпионат стал очень сильным, практически у каждой команды есть новый стадион. Очень рад, что могу играть и показать себя в таком чемпионате, на таком уровне.

    О «Тосно» я знал и раньше, потому как за эту команду играл Младен Кашчелан, с которым мы были вместе в сборной Черногории. Следил за командой уже тогда, когда она играла в первом дивизионе, мне команда знакома, в этом году я тоже достаточно игр посмотрел.

    Хочу помочь «Тосно» и, если я это сделаю, буду очень счастлив. Для меня важно то, чтобы команда хорошо играла и показывала качественный футбол в каждом туре. Если и я буду демонстрировать хороший уровень игры, то это будет удачный сезон для всех.

    У нас есть хорошие шансы остаться в Премьер-лиге. Я наблюдал за чемпионатом России, посмотрел календарь игр и у нас, и у конкурентов. Верю в команду и думаю, что «Тосно» и в следующем году будет играть в РФПЛ», – сказал Мьюшкович.

    Напомним, черногорец уже выступал в РФПЛ с 2010 по 2012 годы, защищая цвета «Динамо» и «Амкара».

    Источник: ФК «Тосно»

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    02.01.2018 21:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 января 2018, 19:20

      что то я такого не помню.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 3 января 2018, 00:53

      Хочешь-помогай без всяких если!!! И прямая дорога в Зенит,там и отдохнешь)))

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 00:23

      Ты прав, Неманья, в России хорошо. Но ещё лучше в Китае.

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 2 января 2018, 21:43

      ну смотри, никто тебя за язык не тянул.....

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 января 2018, 21:23

      ни пуха ни пера тебе дерзай

      0
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