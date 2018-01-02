Мьюшкович: «Невероятно счастлив вернуться в Россию, РФПЛ стала очень сильной»

Новичок «Тосно» Неманья Мьюшкович заявил, что рад вернуться в российский чемпионат, который, по его словам, стал очень сильным. Также полузащитник выразил надежду, что команде из Ленинградской области удастся сохранить прописку в РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

После 20-ти туров «Тосно» располагается на 14-м месте в зоне переходных матчей. От спасительного 12-го места подопечных Дмитрия Парфенова отделают два очка.

«Я очень счастлив, что снова приехал играть в футбол в Россию. Чемпионат стал очень сильным, практически у каждой команды есть новый стадион. Очень рад, что могу играть и показать себя в таком чемпионате, на таком уровне.

О «Тосно» я знал и раньше, потому как за эту команду играл Младен Кашчелан, с которым мы были вместе в сборной Черногории. Следил за командой уже тогда, когда она играла в первом дивизионе, мне команда знакома, в этом году я тоже достаточно игр посмотрел.

Хочу помочь «Тосно» и, если я это сделаю, буду очень счастлив. Для меня важно то, чтобы команда хорошо играла и показывала качественный футбол в каждом туре. Если и я буду демонстрировать хороший уровень игры, то это будет удачный сезон для всех.

У нас есть хорошие шансы остаться в Премьер-лиге. Я наблюдал за чемпионатом России, посмотрел календарь игр и у нас, и у конкурентов. Верю в команду и думаю, что «Тосно» и в следующем году будет играть в РФПЛ», – сказал Мьюшкович.

Напомним, черногорец уже выступал в РФПЛ с 2010 по 2012 годы, защищая цвета «Динамо» и «Амкара».