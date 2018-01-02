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    Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом в 2017 году, сообщает SkySports. Футболист сборной Египта получил признание в результате голосования, в котором принимали участие спортивные журналисты из арабских стран.

    В текущем сезоне провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 11:33
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 января 2018, 23:35

      ну он и во всей Африке сейчас сильнейший, Мане сдал в последнее время. Если бы ещё пол-Африки за европейские сборные не играли, может и были бы реальные конкуренты, а так - изи победа.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 января 2018, 18:40

      Салах невероятно крут особенно в этом году, посмотрим на его дальнейший прогресс.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 2 января 2018, 18:24

      надеюсь, в мире?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      retiremen 2 января 2018, 17:09

      Предчувствие не хорошее с этим Салахом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 января 2018, 15:32

      Было бы забито больше если б не запарывал.Последняя игра показала,как Ливер без Салаха,Каутиньо и Фермино мучался с Бернли.Конечно он лучший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 13:11

      Салах вне конкуренции.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 2 января 2018, 13:04

      Я конечно не специалист, но Египет это северная Африка!!! Почему арабским футболистом он стал???

      -1
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      ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody > Сильвербой 2 января 2018, 13:50

      Потому что,Египет-это арабская страна!

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Rockstody 2 января 2018, 20:52

      Еще раз повторяю: Египет это северная Африка!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody > Сильвербой 3 января 2018, 13:25

      Причем тут месторасположение?

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 2 января 2018, 12:55

      Мне очень интересно, а кто занял 2 и 3 места? ?
      Мы их хоть слышали. ?!?!

      0
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      Рейтинг: +175

      СуперДизель 2 января 2018, 12:18

      Черчесов готовься

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 января 2018, 11:50

      Хочется верить, что от этого наш матч с Египтом только интереснее станет. Уважаю мастеров!

      1
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