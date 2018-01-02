Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом в 2017 году, сообщает SkySports. Футболист сборной Египта получил признание в результате голосования, в котором принимали участие спортивные журналисты из арабских стран.

В текущем сезоне провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.