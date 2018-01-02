Салах стал лучшим арабским футболистом 2017 года

ну он и во всей Африке сейчас сильнейший, Мане сдал в последнее время. Если бы ещё пол-Африки за европейские сборные не играли, может и были бы реальные конкуренты, а так - изи победа.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим арабским футболистом в 2017 году, сообщает SkySports. Футболист сборной Египта получил признание в результате голосования, в котором принимали участие спортивные журналисты из арабских стран.
В текущем сезоне провел 20 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.