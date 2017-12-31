Титов: «Многие поспешили повесить «Зениту» золотые медали»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

– Что можете сказать о борьбе за золотые медали чемпионата России?

– Все пока логично. Поначалу «Зенит» играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов. «Спартак» поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА – и подобрался к лидеру. А «Локомотив» играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует.

– А разрыв между лидером и преследователями в восемь очков вас удивляет?

– Это, конечно, много. Нужно, чтобы претенденты выиграли три матча, а «Локомотив» их проиграл. А осталось-то всего 10 туров! Сомневаюсь, что зимняя пауза внесет глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает.

– Согласен с вами. Уже 4 марта в первом весеннем туре «Локомотив» принимает «Спартак».

– Очень жду этого матча. Если «Локомотив» не проиграет, то процентов на 70-80 можно будет сказать, что чемпион известен.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. По 37 очков у «Зенита», который идет вторым, и у «Спартака», который идет третьим.