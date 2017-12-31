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  • Титов: «Многие поспешили повесить «Зениту» золотые медали»

Титов: «Многие поспешили повесить «Зениту» золотые медали»

31 декабря 2017, 00:19
17

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ.

– Что можете сказать о борьбе за золотые медали чемпионата России?

– Все пока логично. Поначалу «Зенит» играл неплохо, и многие поспешили повесить ему золотые медали. Я очень сильно удивлялся такой спешке экспертов и журналистов. «Спартак» поначалу сильно буксовал, но ближе к перерыву обыграл почти всех конкурентов – «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА – и подобрался к лидеру. А «Локомотив» играл стабильно и набирал очки там, где конкуренты их теряли. Поэтому он и лидирует.

– А разрыв между лидером и преследователями в восемь очков вас удивляет?

– Это, конечно, много. Нужно, чтобы претенденты выиграли три матча, а «Локомотив» их проиграл. А осталось-то всего 10 туров! Сомневаюсь, что зимняя пауза внесет глобальные коррективы в турнирный расклад, но в футболе всякое бывает.

– Согласен с вами. Уже 4 марта в первом весеннем туре «Локомотив» принимает «Спартак».

– Очень жду этого матча. Если «Локомотив» не проиграет, то процентов на 70-80 можно будет сказать, что чемпион известен.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. По 37 очков у «Зенита», который идет вторым, и у «Спартака», который идет третьим.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Титов Егор
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1514669168
Всё логично. Согласен с Егором.
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Спартач_навсегда
1514670120
как говорится ,не говори гоп ,пока не перепрыгнешь...с наступающим!!!
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С@НЁК.
1514677356
Толи ещё будет.
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Диктор
1514696763
Ну после игры отрыв будет уже пять очков.
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Томь вперёд
1514703156
Матч 4 марта решит многое, нсли не всё.
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Nesterenko
1514703343
Весной все в руках Локомотива, если потеряют очки и спустятся вниз, то это будет только их вина. В 2005 году примерно такое же преимущество растеряли. Всех с наступающими !
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polt
1514710973
Всех с наступающим Новым годом!!! Очень интересно кто и чего добьется в оставшихся 10 турах чемпа РФПЛ.
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smersh45
1514715811
многие спешат с выводами
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Zubo
1514738203
... а многие спешат воображаемые медали скорее снять, но ничего подождите, ещё не вечер... всех с Новым Годом, всем одинаково желаю удачи ...
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