Гвардиола: «Стоит ли ван Дейк 85 миллионов? Посмотрим»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал переход защитника Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» в «Ливерпуль».

Сумма сделки составила 85 миллионов евро. Игрок стал самым дорогим защитником в истории.

«Ливерпуль» купил отличного игрока. Ван Дейк – исключительного таланта центральный защитник. Стоит ли он таких денег? Посмотрим. В будущем станет ясно.

Если футболист на протяжении шести-восьми лет выступает на высоком уровне, любой ценник будет казаться дешевым. Если играет не очень хорошо – цена будет казаться завышенной.

Когда мы купили Джона Стоунса (в августе 2016 за 47,5 миллионов фунтов – прим. «Бомбардира»), люди говорили, что мы переплатили. Сегодня эти деньги – слишком маленькая сумма, чтобы купить его. Стоимость зависит от ценности игрока на поле», – сказал испанец.

26-летний ван Дейк в текущем сезоне забил один гол в 14-ти играх всех турниров.