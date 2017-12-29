Полузащитник «Флуминенсе» порвал крестообразные связки после нападения болельщиков

Пресс-служба «Флуминенсе» сообщила о травме полузащитника Маркоса Каласанса. 21-летний бразилец получил повторный разрыв крестообразных связок и перенесет еще одну операцию.

Футболист травмировался после нападения болельщиков на парковке около клубной базы.

«Операция пройдет в течение двух недель после прохождения игроком очередных обследований.

Клуб выступает решительно против любого насилия и надеется, что полиция найдет преступников», – говорится в обращении клуба.

«Флуминенсе» завершил сезон на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.