Ди Мария перейдет в «Барселону» вместо Коутиньо

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария продолжает искать возможные варианты продолжения карьеры, сообщает A Bola. Одним из них является возможность перебраться в испанскую Примеру.

В составе «Барселоны» он может стать альтернативой Филиппе Коутиньо, которого не хочет отпускать «Ливерпуль». Сумма трансфера аргентинца оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, ранее Ди Мария заявлял, что не против перехода в «Барселону», учитывая, что он не является фанатом «Реала». Каталонцы пытались приобрести аргентинца прошедшим летом.