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  • Селюк: «Если бы не Миранчук, не Фернандеш, то никакого Фарфана и близко бы не было»

Селюк: «Если бы не Миранчук, не Фернандеш, то никакого Фарфана и близко бы не было»

26 декабря 2017, 20:50
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной политике «Локомотива».

– Вот возьмем «Локомотив». Писали, что пришел немецкий директор, которого хотят все английские клубы. Смотрим, что он сделал. Подписал Маргасова. Нигде не играл, вообще! «Ростов» от него избавился, он сыграл две игры за «Крылья», а за него заплатили 800 тысяч. Плюс большая зарплата.

Дальше – Медведев. Свободный агент, 3 миллиона подъемных. Дальше – Эдер. Зарплата 2 миллиона, аренда. Не хочу говорить про своих игроков, но Себаи из «Балтики» забил бы больше и был бы полезнее. Бьелса, который тренировал «Лилль», про Эдера сказал: «Я его видеть не хочу». «Лилль» должен был доплачивать за то, что «Локомотив» взял Эдера в аренду.

– А Фарфан?

– Гордятся им, да. Фарфана, пожилого дядю, привезли из арабской команды с семью килограммами лишнего веса. Он, возможно, хотел заканчивать. Семин, надо отдать должное, привел его в порядок. У Фарфана правда есть опыт, он молодец, играет. Но когда директора и президенты говорят, что Фарфан все вытащил и все сделал…

– Так это же правда.

– Вы знаете, в футбол играют 11 человек. И если бы не Миранчук, не Фернандеш, то никакого Фарфана и близко бы не было. Есть команда, не надо ее разрушать, пока она идет на первом месте. Вот функционеры высказываются: «Я привел этого игрока лично». Смородская тоже может сказать, что многие футболисты пришли при ней. Значит, это она вооружила Семина? Есть коллектив, который на сегодняшний день добивается успеха. Молодец не Фарфан, а молодцы все 25 человек, которые в заявке и создают настроение.

Ранее Фарфан был в третий раз подряд признан игроком месяца в «Локомотиве».

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон Селюк Дмитрий
Комментарии (18)
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insider_retro
1514311587
У каждого найдутся весомые аргументы для пояснения своего мнения... Это, как у историков-исследователей - все сидят в одном архиве, читают одни документы, но выводы у многих, до неприличия, разные... У одних Сталин успешный менеджер и победитель, а у других диктатор и угнетатель... Истина где-то по середине..))
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Тraumtanzеr
1514312009
Но прав же отчасти. Без команды не один ногамячист никто.
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DOCTOR PENALTY
1514312219
Если бы не Сёмин, не было бы всех троих.
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Kulima
1514312758
Бедный бедный Димка, видимо совсем никто в РФПЛ не хочет иметь с ним дело. Вот и приходиться такими интервью напоминать о себе
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Fedor4uk
1514314011
если бы не папка с мамкой такого бы балабола как ты селюка небыло бы!!!в каждой бочке затычка,агентишка!
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oq4o1v0bc4
1514319773
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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Zenmaster
1514321273
Нах ..й вообще агенты нужны -- трудно или ума не хватает -- самим футболистам свои дела вести !!! Нанял юриста , составили контракт , подписали и в путь !!! Зачем их(агентов) содержать -- они пользу только себе приносят -- для футбола инородное тело !!!
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SpartakSpartakSpartak
1514359420
Этот "пожилой дядя" Фарфан вытащил сборную Перу на Чемпионат мира и он действительно тащит Локомотив. Почему нельзя отметить его заслуги?
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Fan Loko mik
1514361514
Фарфан трудяга, профессионал! Миранчук и Фернандеш конечно молодцы, но то как завершает атаки Фарфан! Этому надо поучиться! К тому же Фарфан боец, бьется за каждый мяч. Селюк городит ерунду!
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OfaZavr
1514362537
Все равно Фарфан крут, если бы он не хотел ничего на поле делать и приехал только номер отбывать никакие Миранчуки и Фернандеш ничего поделать не смогли бы , а он в отличную форму себя привел все делает как Палыч ему говорит и на усталость никогда не жалуется, вообщем не нужно принижать заслуги Джефферсона.
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