Селюк: «Если бы не Миранчук, не Фернандеш, то никакого Фарфана и близко бы не было»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о трансферной политике «Локомотива».

– Вот возьмем «Локомотив». Писали, что пришел немецкий директор, которого хотят все английские клубы. Смотрим, что он сделал. Подписал Маргасова. Нигде не играл, вообще! «Ростов» от него избавился, он сыграл две игры за «Крылья», а за него заплатили 800 тысяч. Плюс большая зарплата.

Дальше – Медведев. Свободный агент, 3 миллиона подъемных. Дальше – Эдер. Зарплата 2 миллиона, аренда. Не хочу говорить про своих игроков, но Себаи из «Балтики» забил бы больше и был бы полезнее. Бьелса, который тренировал «Лилль», про Эдера сказал: «Я его видеть не хочу». «Лилль» должен был доплачивать за то, что «Локомотив» взял Эдера в аренду.

– А Фарфан?

– Гордятся им, да. Фарфана, пожилого дядю, привезли из арабской команды с семью килограммами лишнего веса. Он, возможно, хотел заканчивать. Семин, надо отдать должное, привел его в порядок. У Фарфана правда есть опыт, он молодец, играет. Но когда директора и президенты говорят, что Фарфан все вытащил и все сделал…

– Так это же правда.

– Вы знаете, в футбол играют 11 человек. И если бы не Миранчук, не Фернандеш, то никакого Фарфана и близко бы не было. Есть команда, не надо ее разрушать, пока она идет на первом месте. Вот функционеры высказываются: «Я привел этого игрока лично». Смородская тоже может сказать, что многие футболисты пришли при ней. Значит, это она вооружила Семина? Есть коллектив, который на сегодняшний день добивается успеха. Молодец не Фарфан, а молодцы все 25 человек, которые в заявке и создают настроение.

Ранее Фарфан был в третий раз подряд признан игроком месяца в «Локомотиве».