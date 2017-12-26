«Ницца» не намерена продавать Балотелли зимой

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли останется в клубе как минимум до лета, заявил президент «орлят» Жан-Пьер Ривер. По словам руководителя, продажа итальянца в данный момент немыслима.

«Уход Марио? Это невозможно. Вы же знаете, насколько он важен для команды. Его продажа немыслима», – приводит слова Ривера Nice-Matin.

Балотелли перешел в «Ниццу» из «Ливерпуля» в августе 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21-й встрече, записав на свой счет 16 мячей и одну голевую передачу.