Источник: «Зенит» переведет Дзюбу во вторую команду, если не найдет ему новый клуб зимой

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может начать вторую часть сезона во второй команде петербуржцев, выступающей в ФНЛ.

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому, если форвард не найдет себе новый клуб в зимнее межсезонье, он будет переведен в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что Дзюба может отправиться в аренду в «Краснодар» или «Локомотив».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.