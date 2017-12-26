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  • Источник: «Зенит» переведет Дзюбу во вторую команду, если не найдет ему новый клуб зимой

Источник: «Зенит» переведет Дзюбу во вторую команду, если не найдет ему новый клуб зимой

26 декабря 2017, 12:34
39

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может начать вторую часть сезона во второй команде петербуржцев, выступающей в ФНЛ.

Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини не рассчитывает на 29-летнего футболиста, поэтому, если форвард не найдет себе новый клуб в зимнее межсезонье, он будет переведен в «Зенит-2».

Ранее сообщалось, что Дзюба может отправиться в аренду в «Краснодар» или «Локомотив».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Дзюба Артем
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mgordeev
1514281587
Надо дать шанс Артему. Я рассчитываю он сможет развалить Зенит изнутри.
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ВасяК
1514281832
Туда ему и дорога!!!
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серега кашин
1514282137
вот он и допи..делся
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Ara Raisovich
1514282288
Сани для перевозки дров надо летом готовить))
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ЮНик
1514285911
Такова судьба всех предателей. Скоро будет на крыше "Баклан-Арены" птиц разгонять. Всё какая-то отдача и польза от него будет. Ему и дрын не нужен. С его-то ростом . И умом. Розочкунезабудемнепростим!
Ответить
piligrim1986
1514287495
будет играть с игрочишками и тренеришками?))
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nik55
1514292411
заслужил-----пусть там и играет до конца карьеры
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Сибирь за Спартак
1514295006
Не праздничное настроение сейчас у Артемки, кругом чужой, везде гонимый.
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Ахимас Вельде
1514296855
Желаю определиться с командой, взяться за ум, может еще доказать свое право на место в сборной на ЧМ.
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OfaZavr
1514301242
чужой среди своих, чужой среди чужих))
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