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    • Мостовой: «О качестве новичков «Зенита» мы могли лишь догадываться»

    Мостовой: «О качестве новичков «Зенита» мы могли лишь догадываться»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает средства, потраченные на приобретение новых футболистов «Зенитом» прошедшим летом, не пошли на пользу команде на все 100 процентов. Он отметил проблемы, с которыми столкнулся Роберто Манчини в составе команды из Санкт-Петербурга.

    «Когда только пришел Манчини, стало понятно, что много средств будет потрачено на приобретение игроков, которые будут покупаться для Манчини и под Манчини. Другое дело, что мы многого не знали о тех футболистах, которые были куплены. Может, только о Паредесе слышали, который был запасным игроком в «Роме». Но по тому, как начал чемпионат «Зенит», все стали говорить, что чемпион известен однозначно заранее.

    Количество покупок было большим, но тогда мы лишь догадывались об их качестве. Я как раз в ту пору был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее отдавать «Зениту» пальму первенства. Прежде всего я связывал свои сомнения со «Спартаком»: говорил, что когда команда восстановится, наберет форму, то по качеству, по мастерству игроков она должна быть наверху.

    Так же, как и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». При одной оговорке: если нет внутренних околофутбольных проблем. Как выяснилось позже, Манчини столкнулся со слишком большим количеством игроков, а это не всегда хорошо», – считает Мостовой.

    После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.12.2017 07:04
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    Комментарии (12)
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    Диктор
    1514177155
    Я понял что он хочет сказать -из за большого количества игроков в команде появилось соперничество .Одним словом столкнулись аргентинцы и русская община.А все это вредит футболу.
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    woyser
    1514179489
    Изначально было понятно, что аргентинскую диаспору не надо так сильно множить, так уже было и с португалами и бразильцами в разных российских клубах. Нужен диктат, только тогда будет толк, а Манчини мягкотелый. Но Мостовой зря списывает Зенит с гонки, ой зря.
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    Garrincha58
    1514180067
    тут и догадываться не надо Зенит при трате 85 млн евро не купил ни одного стоящего игрока вот и результат и я уверен если бы эти средства дали Луческу то он бы их потратил гораздо эффективнее
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    vodomut
    1514180835
    бабла немерено а толку?
    Ответить
    swot1205
    1514181753
    Золотые слова
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    swot1205
    1514181788
    Граждане, готовьте деньги, повышаем плату за газ
    Ответить
    momwig_
    1514182752
    Теперь-то все всё "заранее знали"...
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    серега кашин
    1514183597
    они привыкли играть всегда в тепле а у нас почему то оказалось 8 месяцев зима вот и склеились аргентинцы
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    Полная Канистра
    1514209084
    2 лагеря в команде когда нет ничего общего это уже не команда
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    ologreds
    1694991671
    numo530230
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