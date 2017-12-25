Мостовой: «О качестве новичков «Зенита» мы могли лишь догадываться»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает средства, потраченные на приобретение новых футболистов «Зенитом» прошедшим летом, не пошли на пользу команде на все 100 процентов. Он отметил проблемы, с которыми столкнулся Роберто Манчини в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Когда только пришел Манчини, стало понятно, что много средств будет потрачено на приобретение игроков, которые будут покупаться для Манчини и под Манчини. Другое дело, что мы многого не знали о тех футболистах, которые были куплены. Может, только о Паредесе слышали, который был запасным игроком в «Роме». Но по тому, как начал чемпионат «Зенит», все стали говорить, что чемпион известен однозначно заранее.

Количество покупок было большим, но тогда мы лишь догадывались об их качестве. Я как раз в ту пору был одним из немногих, кто говорил, что не стоит заранее отдавать «Зениту» пальму первенства. Прежде всего я связывал свои сомнения со «Спартаком»: говорил, что когда команда восстановится, наберет форму, то по качеству, по мастерству игроков она должна быть наверху.

Так же, как и «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». При одной оговорке: если нет внутренних околофутбольных проблем. Как выяснилось позже, Манчини столкнулся со слишком большим количеством игроков, а это не всегда хорошо», – считает Мостовой.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку турнирной таблицы РФПЛ со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.