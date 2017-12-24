Коченков заявил, что за время выступления за «Томь» ни разу не получил зарплату

Вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков рассказал о времени выступления за «Томь». Игрок отметил, что ни разу там не получил денег.

«Никому в регионе футбол был не нужен. Нам вообще не платили деньги, ни разу. Как-то все выглядело несерьезно. У клубов на балансе региона постоянно что-то случается.

Я много где играл, чего только не видел. Задержка зарплаты на два-три месяца в региональных клубах – вообще нормальная ситуация. Как все с экономической точки зрения в таких клубах устроено, я не знаю, но факт, что у многих большие проблемы», – сказал игрок.

Коченков играл за «Томь» в течение 2016 года.