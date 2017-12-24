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    • Коченков заявил, что за время выступления за «Томь» ни разу не получил зарплату

    Коченков заявил, что за время выступления за «Томь» ни разу не получил зарплату

    Вратарь московского «Локомотива» Антон Коченков рассказал о времени выступления за «Томь». Игрок отметил, что ни разу там не получил денег.

    «Никому в регионе футбол был не нужен. Нам вообще не платили деньги, ни разу. Как-то все выглядело несерьезно. У клубов на балансе региона постоянно что-то случается.

    Я много где играл, чего только не видел. Задержка зарплаты на два-три месяца в региональных клубах – вообще нормальная ситуация. Как все с экономической точки зрения в таких клубах устроено, я не знаю, но факт, что у многих большие проблемы», – сказал игрок.

    Коченков играл за «Томь» в течение 2016 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.12.2017 15:19
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    Комментарии (3)
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    серега кашин
    1514119044
    да в томи вроде ни кто не получал
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    dok66
    1514122468
    Вроде парню 30 лет , а несет билеберду . Не получал , а что и контракта не было ?
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    ologreds
    1694991674
    numo530171
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