Спортивный директор «Милана»: «В неудачах команды обвиняйте меня, а не игроков»

Спортивный директор итальянского «Милана» Массимилиано Мирабелли призвал обвинять его в последних неудачах команды. Напомним, что красно-черные идут в Серии А 11-ми.

«В очередной раз хочу извиниться перед фанатами – в частности, за разгром в Вероне. Однако оправдываться нам некогда – нужно двигаться вперед, проявив мужество и держась вместе.

За этот состав несу ответственность я. Поэтому обвиняйте во всем меня. Футболистами я горжусь», – сказал Мирабелли в эфире Sky Italia.

Ранее «Бомбардир» писал, что миланцы вскоре могут уволить главного тренера.

Это худший «Милан» в истории. Просто дно