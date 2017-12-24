Буяльский: «Динамо» не хватает такого лидера, каким был Ярмоленко»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский отметил, что команде не хватает такого лидера, каким был Андрей Ярмоленко. Форвард с нынешего сезона выступает за дортмундскую «Боруссию».

«Перед нами стоит задача побеждать в каждой игре. Собственно, после каждого матча, как бы она не закончилась, разбираем подробно все моменты.

В общем, рисунок игры не изменился, но Андрея действительно не хватает. Не секрет, что он был лидером как на футбольном поле, так и вне его — во всех смыслах этого слова. Уверен, что со временем в «Динамо» появится новый лидер, и, вполне возможно, он будет брать пример именно с Ярмоленко», — сказал Буяльский.