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    • Буяльский: «Динамо» не хватает такого лидера, каким был Ярмоленко»

    Буяльский: «Динамо» не хватает такого лидера, каким был Ярмоленко»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский отметил, что команде не хватает такого лидера, каким был Андрей Ярмоленко. Форвард с нынешего сезона выступает за дортмундскую «Боруссию».

    «Перед нами стоит задача побеждать в каждой игре. Собственно, после каждого матча, как бы она не закончилась, разбираем подробно все моменты.

    В общем, рисунок игры не изменился, но Андрея действительно не хватает. Не секрет, что он был лидером как на футбольном поле, так и вне его — во всех смыслах этого слова. Уверен, что со временем в «Динамо» появится новый лидер, и, вполне возможно, он будет брать пример именно с Ярмоленко», — сказал Буяльский.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    24.12.2017 11:49
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    Комментарии (2)
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    Егор Велунов
    1514115412
    Когда игрок рассуждает об отсутствии лидера. тем самым он сам превращается в подмастерье. Буяльский, как футболист сдался...
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