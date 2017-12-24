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    Источник: Лукаку недоволен Ибрагимовичем и Погба

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку имеет натянутые отношения со Златаном Ибрагимовичем. Как сообщается, бельгиец недоволен тем, что его одноклубник имеет повышенный авторитет в клубе, что проявляется и на нем.

    В частности, Лукаку возмущает необходимость отходить на край атаки при выходе на замену Ибрагимовича. Форвард также недоволен Полем Погба из-за его стремления во всем поддерживать шведа.

    Лукаку в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: mid.ru

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    24.12.2017 10:40
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    Комментарии (19)
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    ibragim_ibragimov_99
    1514109229
    Молчал бы лучше, тобой почти все недовольны !
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    Urry
    1514110254
    а собой?
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    sidul1
    1514111462
    Расизм.
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    dinar7777dinar
    1514112009
    лукаку ты же бестолочь !!
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    mutabor0992
    1514119561
    Вот уже терки начались...Так и до переворота недалеко.
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    dok66
    1514121957
    Стезя Маура : разделяй и властвуй ! И так во всех командах ! А потом спокойно уйти . ...
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    Кlaksvikar Ittrotarselag
    1514157930
    Ромелу - глупый. Поль - умный. Поль знает кто главный масса на плантации.
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    antonson10
    1514188914
    интересно, а собой то ты доволен?) аутсайдерам наклепал - в авторитеты приметился)
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    ПаХан638
    1515091628
    А чего он вообще добился в футболе что-бы такое публично высказывать?
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    ologreds
    1694991676
    numo530147
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