Источник: Лукаку недоволен Ибрагимовичем и Погба

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку имеет натянутые отношения со Златаном Ибрагимовичем. Как сообщается, бельгиец недоволен тем, что его одноклубник имеет повышенный авторитет в клубе, что проявляется и на нем.

В частности, Лукаку возмущает необходимость отходить на край атаки при выходе на замену Ибрагимовича. Форвард также недоволен Полем Погба из-за его стремления во всем поддерживать шведа.

Лукаку в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.