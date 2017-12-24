Суарес: «Победа над «Реалом»? Одна команда была более эмоциональной»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу команды над «Реалом» в 17-м туре чемпионата Испании. Каталонцы в гостях разгромили принципиального соперника со счетом 3:0.

«Начало сезона было трудно оценить. Есть такие соперники, как «Валенсия» и «Атлетико», которые преследуют нас.

Эта победа еще важнее, что добыта в гостях. Одна команда была более эмоциональной другой. Но в чемпионате все только начинается. Нас ждет долгий сезон», – сказал форвард.

«Барселона» опережает «Реал» в турнирной таблице первенства на 14 очков.

