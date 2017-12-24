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    • Суарес: «Победа над «Реалом»? Одна команда была более эмоциональной»

    Суарес: «Победа над «Реалом»? Одна команда была более эмоциональной»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу команды над «Реалом» в 17-м туре чемпионата Испании. Каталонцы в гостях разгромили принципиального соперника со счетом 3:0.

    «Начало сезона было трудно оценить. Есть такие соперники, как «Валенсия» и «Атлетико», которые преследуют нас.

    Эта победа еще важнее, что добыта в гостях. Одна команда была более эмоциональной другой. Но в чемпионате все только начинается. Нас ждет долгий сезон», – сказал форвард.

    «Барселона» опережает «Реал» в турнирной таблице первенства на 14 очков.

    Источник: Tribalfootball

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    24.12.2017 08:27
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    Комментарии (2)
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    Football06
    1514109683
    Достойный ответ "актера" А не я лучший Реал лучший клуб Мы доказали кто мы Мы должны были мы и выиграли Цитаты *не актеров* И где щас великие фразы Рамоса Роналду и т. Д.? Один бензема сказал что всё норм и поехал отдыхать :-)))
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