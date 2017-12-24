«Реал» окончательно решил расстаться с Бензема после матча с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб. Как сообщается, руководство мадридцев утвердилось во мнении, что французу требуется подыскивать замену после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании в 17-м туре. Каталонцы в гостях разгромили принципиального соперника со счетом 3:0. Рыночная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро. Предполагается, что «Реал» попытается приобрести форварда «Интера» Мауро Икарди.

Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.