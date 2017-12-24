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    • «Реал» окончательно решил расстаться с Бензема после матча с «Барселоной»

    «Реал» окончательно решил расстаться с Бензема после матча с «Барселоной»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема может покинуть клуб. Как сообщается, руководство мадридцев утвердилось во мнении, что французу требуется подыскивать замену после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании в 17-м туре. Каталонцы в гостях разгромили принципиального соперника со счетом 3:0. Рыночная стоимость француза оценивается в 60 миллионов евро. Предполагается, что «Реал» попытается приобрести форварда «Интера» Мауро Икарди.

    Бензема в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 12 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    24.12.2017 06:46
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    Комментарии (25)
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    Поль
    1514102906
    Бензина уже не торт...
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    Масоха
    1514106421
    Года три назад надо было гнать его.
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    СашкаГуров
    1514109249
    реал уже не тот
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    makson_klim
    1514113495
    ему пофиг,он отдыхает во Франции...устал...
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    DOCTOR PENALTY
    1514116254
    Спасибо за игру, досвиданье, вас ждут в АПЛ.
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    sined1951
    1514137863
    Это еще что Роналду скажет. С Бензема он забивает кучу голов, у них полное взаимопонимание. Придет другой и неизвестно, что будет.
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    BARCLAYS_APL
    1514145288
    Какой н а х у й Икарди. Левандовский/Агуэро вот выбирайте
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    Wagarti
    1514152044
    Да писдэс, не фанат Бензема, но нашли тоже козла отпущения...
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    Snek
    1514156633
    Очень странное решение, учитывая, что Роналду и постарше его и так же провально проводит этот сезон, почему его не шлют... Просто не хотят расставаться с медиа личностью на которой куча бабла сделано.
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    ologreds
    1694991677
    numo530128
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