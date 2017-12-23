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    • Месси стал рекордсменом по количеству голов за один европейский клуб

    Месси стал рекордсменом по количеству голов за один европейский клуб

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в матче 17-го тура Примеры против «Реала» (3:0). Для 30-летнего аргентинца этот забитый мяч стал 526-м за каталонский клуб.

    Таким образом, футболист стал рекордсменом по количеству голов за один европейский клуб, превзойдя достижение бывшего форварда «Баварии» Герда Мюллера (525).

    Кроме того, Месси вышел на первое место по забитым мячам за 2017-й год.

    «Барселона» разгромила «Реал». Месси снова побил рекорды

    Источник: Instagram

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    23.12.2017 20:48
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