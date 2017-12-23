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    • Червиченко: «Не могу сказать, что Мутко сделал что-то шедевральное с российским футболом. Ни рыба ни мясо»

    Червиченко: «Не могу сказать, что Мутко сделал что-то шедевральное с российским футболом. Ни рыба ни мясо»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу Виталия Мутко на посту главы РФС.

    Ранее сообщалось, что 59-летний функционер покинет занимаемую должность. Его место займет Алексей Сорокин.

    «Перед возвращением Мутко на пост главы РФС, помню, сколько всего вылили на Николая Толстых, а до этого – на Сергея Фурсенко. В целом, учитывая постоянное недовольство работой Мутко со стороны болельщиков, а также ультимативные заявления иностранных организаций, очень странно, с каким упорством он продолжал занимать свои посты.

    Для пользы дела можно было бы и оставить что-то. Возможно, если бы он отошeл, проблем было бы меньше, потому что, если вы помните, одно время всe нагнеталось именно вокруг его фигуры. А сейчас ему персонально запретили посещать Олимпийские игры...

    Я не могу сказать, что Мутко сделал что-то шедевральное с российским футболом, хотя и каких-то больших минусов вроде и нет. Если не считать «гуляй-поле» в судейском корпусе, конечно... Долгов не наделал, старые не закрыл... Ну так, ни рыба ни мясо», – сказал Червиченко.

    Возможно, новый президент РФС. Кто он такой?

    Источник: Rusfootball.info

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    23.12.2017 19:01
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    Комментарии (11)
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    insider_retro
    1514045491
    Андрей Владимирович сегодня чётко людей классифицирует!.. Саламыча почти похвалил, Мутко опять досталось на орехи!.. Причём Виталия даже становится жалко... Так-то поливали его, а теперь и вовсе, он не скоро вылезет из-под душа отечественной критики и зарубежных претензий!..))
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    nik55
    1514045969
    такое же чучело как ты
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    Snek
    1514047348
    Мудко просрал российский спорт, ему рядом с улюкаевым камеру надо освободить.
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    shinnik
    1514048524
    Не мясо-точно)) Но рыба ещё та...
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    Axe111
    1514049392
    И правда, ни о чем челик
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    raritet
    1514049746
    Нас не понимают во всем цивилизованном мире. Если человек не справился с поставленной задачей, то немедленно подает в отставку-команда не выполнила задачи- тренер в отставку, не решены проблемы в экономике- министр в отставку... и никто их не тащит за штанину( давай ,дескать, хватит , слезай), они сами уходят в отставку, так отлажен механизм в современном мире. И конечно , не занимают по 4-5 должностей одновременно( можно подумать, что мы -необитаемый остров,некому выполнять какие-то функции)Мы привыкли ко всем этим завихрениям и называем это " Ни рыба-не мясо", хотя понимаем, что это вообще в 21 веке назвать ужасом будет мягко сказано. Что можно назвать этим понятием " не рыба...." по Червиченко? Это просто позор России. При первом же камешке в твою сторону, нужно было подавать в отставку. Но это относиться к понятию Честь. То чего нет у некоторых чиновников.
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    Полная Канистра
    1514052907
    Голова уже сгнила окончательно в футболе Остался хвост пока у компота сидит скоро и оттуда попрут
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    ologreds
    1694991679
    numo530093
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