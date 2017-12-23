Червиченко: «Не могу сказать, что Мутко сделал что-то шедевральное с российским футболом. Ни рыба ни мясо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу Виталия Мутко на посту главы РФС.

Ранее сообщалось, что 59-летний функционер покинет занимаемую должность. Его место займет Алексей Сорокин.

«Перед возвращением Мутко на пост главы РФС, помню, сколько всего вылили на Николая Толстых, а до этого – на Сергея Фурсенко. В целом, учитывая постоянное недовольство работой Мутко со стороны болельщиков, а также ультимативные заявления иностранных организаций, очень странно, с каким упорством он продолжал занимать свои посты.

Для пользы дела можно было бы и оставить что-то. Возможно, если бы он отошeл, проблем было бы меньше, потому что, если вы помните, одно время всe нагнеталось именно вокруг его фигуры. А сейчас ему персонально запретили посещать Олимпийские игры...

Я не могу сказать, что Мутко сделал что-то шедевральное с российским футболом, хотя и каких-то больших минусов вроде и нет. Если не считать «гуляй-поле» в судейском корпусе, конечно... Долгов не наделал, старые не закрыл... Ну так, ни рыба ни мясо», – сказал Червиченко.

Возможно, новый президент РФС. Кто он такой?