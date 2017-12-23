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    • Бородюк: «Мое будущее на посту сборной Казахстана окончательно станет ясно 7 января»

    Бородюк: «Мое будущее на посту сборной Казахстана окончательно станет ясно 7 января»

    Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк заявил, что пока остается на своем посту. Ранее сообщалось, что в российский специалист покинет «ястребов» в ближайшее время.

    «У меня действующий контракт с федерацией футбола Казахстана. Но решение для себя принял. Окончательно все будет понятно, когда я выйду из отпуска. 7 января собираюсь лететь в Казахстан. Меня приглашал Каныш Аубакиров (прим. – экс-генеральный секретарь федерации футбола страны), который покинул вчера свой пост в федерации по семейным обстоятельствам. У меня замечательные отношения с его преемником Азаматом Айтхожиным, планирую, что мы договоримся и придем к какому-то компромиссному решению. Но на данный момент мой контракт действует», – сказал Бородюк.

    Напомним, Бородюк возглавил Казахстан в конце февраля 2017 года. Под его руководством команда потерпела поражение в шести матчах и один свела к ничьей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 16:12
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    Комментарии (5)
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    Killer_King
    1514035681
    Тебя увольняют
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    САДЫЧОК
    1514043143
    очень слабый тренер ! и как чел-Г.... !
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    Axe111
    1514044338
    Там ему и место
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    fanchik
    1514045456
    Раз ничего путного со сборной не получилось,надо скромно уходить в отставку" по семейным обстоятельствам" и не ждать когда прилетит"пендаль" в одно место со словами "досвидос".
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    ologreds
    1694991679
    numo530078
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