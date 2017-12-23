Бородюк: «Мое будущее на посту сборной Казахстана окончательно станет ясно 7 января»

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк заявил, что пока остается на своем посту. Ранее сообщалось, что в российский специалист покинет «ястребов» в ближайшее время.

«У меня действующий контракт с федерацией футбола Казахстана. Но решение для себя принял. Окончательно все будет понятно, когда я выйду из отпуска. 7 января собираюсь лететь в Казахстан. Меня приглашал Каныш Аубакиров (прим. – экс-генеральный секретарь федерации футбола страны), который покинул вчера свой пост в федерации по семейным обстоятельствам. У меня замечательные отношения с его преемником Азаматом Айтхожиным, планирую, что мы договоримся и придем к какому-то компромиссному решению. Но на данный момент мой контракт действует», – сказал Бородюк.

Напомним, Бородюк возглавил Казахстан в конце февраля 2017 года. Под его руководством команда потерпела поражение в шести матчах и один свела к ничьей.