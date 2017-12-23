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    • Масалитин: «Для борьбы за попадание в Лигу чемпионов ЦСКА нужно усиливаться»

    Масалитин: «Для борьбы за попадание в Лигу чемпионов ЦСКА нужно усиливаться»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин убежден, что, если армейцы хотят попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, то им нужно усиливать имеющийся состав. По его мнению, неправильно, что опорный полузащитник команды Понтус Вернблум вынужден играть в нападении.

    «Если ЦСКА хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов, нужно усиление. Вероятно, даже таким составом можно туда попасть, но перспектив у этого состава нет, усиление необходимо. Человек шесть-семь не помешало бы новых.

    Оборона, полузащита, нападение особенно – эти линии нуждаются в новых игроках. Негоже, когда такой жесткий опорник как Вернблум становится нападающим. Это камень в огород всех форвардов команды. Это был вынужденный шаг, но это не стало панацеей, нужен новый форвард.

    Посмотрите на «Спартак» и Луиса Адриано. Все говорили, что он не нужен, что он сидел на лавке «Милана»… А взгляните на красно-белых теперь: с Адриано и без него – две разные команды. Бразилец, даже несмотря на Промеса, лучший игрок первой части сезона. И для ЦСКА было бы очень здорово попасть в цель таким же образом. Но одним игроком не обойтись», – сказал Масалитин.

    После 20-ти туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.12.2017 15:20
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Lester84
    1514032768
    Да уже года 2 как пора усиливаться. Масалатин - капитан очевидность
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    Нострадамус_Саша
    1514039252
    Им нужно усиливаться шоб не вылететь в ФНЛ ...
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    Хакасия
    1514040662
    Наверное прав
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    Чикомас
    1514041780
    А мы не знали...Хорошо хоть сказал.
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    SunRomeS
    1514051535
    Америку открыл, урааааа!
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    Отчаянный Пердун
    1514051938
    Форвард нужен и защитник центральный, но не 6-7 человек!
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    Sancool
    1514066980
    что прав то? про ЦСКА уже не первый год так говорят! и что мы видим? Всегда тащат! Резервы, молодежь подключили!В любой сложной ситуации! ЦСКА всегда будет первым! даже если не будет усиления!
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    Obi Wan
    1514127131
    Это да...
    Ответить
    +50/-50
    1514147153
    -"Но одним игроком не обойтись», – сказал Масалитин". Купите десяток. Не нужного хлама. А своих слабо вырастить?
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    ologreds
    1694991680
    numo530074
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