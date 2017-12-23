Масалитин: «Для борьбы за попадание в Лигу чемпионов ЦСКА нужно усиливаться»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин убежден, что, если армейцы хотят попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, то им нужно усиливать имеющийся состав. По его мнению, неправильно, что опорный полузащитник команды Понтус Вернблум вынужден играть в нападении.

«Если ЦСКА хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов, нужно усиление. Вероятно, даже таким составом можно туда попасть, но перспектив у этого состава нет, усиление необходимо. Человек шесть-семь не помешало бы новых.

Оборона, полузащита, нападение особенно – эти линии нуждаются в новых игроках. Негоже, когда такой жесткий опорник как Вернблум становится нападающим. Это камень в огород всех форвардов команды. Это был вынужденный шаг, но это не стало панацеей, нужен новый форвард.

Посмотрите на «Спартак» и Луиса Адриано. Все говорили, что он не нужен, что он сидел на лавке «Милана»… А взгляните на красно-белых теперь: с Адриано и без него – две разные команды. Бразилец, даже несмотря на Промеса, лучший игрок первой части сезона. И для ЦСКА было бы очень здорово попасть в цель таким же образом. Но одним игроком не обойтись», – сказал Масалитин.

После 20-ти туров ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.