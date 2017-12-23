Индзаги считает, что Милинкович-Савич может стать лучше Погба

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги надеется, что полузащитник команды Сергей Милинкович-Савич сможет вырасти в игрока лучше, чем хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

«Сергею 22 года, он хорошо выступает, так что интерес к нему со стороны других клубов не вызывает удивления. Я часто с ним общаюсь и знаю, что он счастлив в «Лацио».

Мне нравится, когда к нашим игрокам проявляют интерес. Это значит, что мы делаем все правильно. Но Милинкович-Савич очень доволен в «Лацио». В прошлом году он подписал с клубом новый долгосрочный контракт.

Мы говорим об очень молодом игроке, который обладает качеством и хорошей «физикой», в то время как другие футболисты часто игроки испытывают недостаток одного из вышесказанного.

Милинковича-Савича высоко ценят, я надеюсь, что он сможет стать даже лучше Поля Погба, который несомненно является одним из лучших в мире», – сказал Индзаги.

В нынешнем сезоне сербский хавбек провел за команду из Рима 22 матча, записав на свой счет семь голов и три результативные передачи.