«Наполи» намерен предложить «Манчестер Юнайтед» 15 миллионов за Дармиана

«Наполи» готов сделать предложение «Манчестер Юнайтед» по защитнику Маттео Дармиану в размере 15 миллионов евро.

Неаполитанцы находятся в поисках замены травмированному Фаузи Гуламу и хотят совершить сделку в зимнее трансферное окно. При этом «адзурри» готовы взять итальянца в аренду с последующим выкупом летом, если манкунианцев не устроит предложенная сумма.

Нынешний контракт 28-летнего футболиста рассчитан до июня 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 11-ти матчах во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.