Тимофеев, восстанавливающийся после травмы крестообразных связок, готовится к зимним сборам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев сообщило о том, что еще один период его восстановления после травмы колена подходит к концу.

Напомним, 9 августа в матче пятого тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) 23-летний хавбек получил повреждение передней крестообразной связки.

«Вот и закончился еще один период восстановления! Двигаюсь дальше, впереди сборы!» – написал Тимофеев на своей странице в инстаграме.

В нынешнем сезоне Тимофеев выходил на поле в четырех матчах Премьер-лиги.

Ближайший официальный матч красно-белые проведут 15 февраля против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.