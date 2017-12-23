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    • Тимофеев, восстанавливающийся после травмы крестообразных связок, готовится к зимним сборам «Спартака»

    Тимофеев, восстанавливающийся после травмы крестообразных связок, готовится к зимним сборам «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев сообщило о том, что еще один период его восстановления после травмы колена подходит к концу.

    Напомним, 9 августа в матче пятого тура РФПЛ с «Арсеналом» (2:0) 23-летний хавбек получил повреждение передней крестообразной связки.

    «Вот и закончился еще один период восстановления! Двигаюсь дальше, впереди сборы!» – написал Тимофеев на своей странице в инстаграме.

    В нынешнем сезоне Тимофеев выходил на поле в четырех матчах Премьер-лиги.

    Ближайший официальный матч красно-белые проведут 15 февраля против «Атлетика» из Бильбао в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    23.12.2017 13:18
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    Комментарии (11)
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    Killer_King
    1514025538
    Кресты это самая ж...а, некоторые уже после такой травмы игрой на спад идут, а так ждемс на поле
    Ответить
    mialkov
    1514028406
    Восстанавливайся скорее и дальше - без травм!
    Ответить
    zigbert
    1514040421
    Вот это хорошая новость.Поправляйся Артем.
    Ответить
    OfaZavr
    1514042313
    Отлично, качественного восстановления и возвращения в игру!
    Ответить
    mahan
    1514043822
    Здоровья тебе. Ждем на поле.
    Ответить
    СШГЭС
    1514053039
    Молодец, все верно, пора лазарет проветрить.
    Ответить
    ВасяК
    1514054294
    Ну что не хватает,дают шанс,и на тебе у одного травма у другого!!! Какой то,злой рок!!!
    Ответить
    VVM1964
    1514057121
    Давай , давай . Выздоравливай и доказывай , удачи !
    Ответить
    Алекc
    1514059363
    Здоровья парням! Капец, сколько крестов в этом году. Чтобы в новом такого не было и вообще!
    Ответить
    ologreds
    1694991681
    numo530064
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