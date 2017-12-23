Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Гвардиола: «Барселона» намного впереди «Реала» в таблице, но в Эль Класико может случиться все, что угодно»

    Гвардиола: «Барселона» намного впереди «Реала» в таблице, но в Эль Класико может случиться все, что угодно»

    Экс-главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», поделился мнением о предстоящем матче каталонцев с «Реалом» в 17-м туре Примеры.

    «С точки зрения очков в турнирной таблице, расстояние между командами большое. В этом сезоне «Барселона» до сегодняшнего дня выступала лучше «Реала».

    Я не сомневаюсь, что и каталонцы, и мадридцы все еще являются топ-клубами. Поэтому в очной встрече не будет явного фаворита. Завтра Эль Класико, и в нем может произойти все, что угодно», – сказал Гвардиола.

    Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.12.2017 12:28
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991681
    numo530060
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+