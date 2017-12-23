Гвардиола: «Барселона» намного впереди «Реала» в таблице, но в Эль Класико может случиться все, что угодно»

Экс-главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, возглавляющий ныне «Манчестер Сити», поделился мнением о предстоящем матче каталонцев с «Реалом» в 17-м туре Примеры.

«С точки зрения очков в турнирной таблице, расстояние между командами большое. В этом сезоне «Барселона» до сегодняшнего дня выступала лучше «Реала».

Я не сомневаюсь, что и каталонцы, и мадридцы все еще являются топ-клубами. Поэтому в очной встрече не будет явного фаворита. Завтра Эль Класико, и в нем может произойти все, что угодно», – сказал Гвардиола.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится сегодня и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.