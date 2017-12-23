Зидан обыгрывал клубы Вальверде пять раз

В субботу, 23 декабря, в Мадриде пройдет центральный матч 17-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» будет принимать «Барселону». Очковый разрыв между командами составляет 9 баллов в пользу «Барселоны», которая лидирует в турнирной таблице испанского чемпионата, но у мадридцев есть также игра в запасе.

Главные тренер команд Зинедин Зидан и Эрнесто Вальверде встречались между собой пять раз. Во всех пяти встречах команда Зидана» одержала победы. «Реал» под руководством француза в чемпионате трижды обыграл «Атлетик», а в Суперкубке – дважды «Барселону».