Черданцев: «Салах сейчас лучше Месси и Роналду»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в нынешнем сезоне превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Салах сейчас №1 в мире. Месси и Роналду играют в гораздо менее насыщенном и конкурентном чемпионате, а Салах вкалывает по полной и показывает экстра-класс по два раза в неделю. За 19 июня тревожно», – считает Черданцев.

Напомним, что сборная России встретится в матче с командой Египта, за которую выступает Салах, 19 июня будущего года в рамках группового этапа чемпионата мира.