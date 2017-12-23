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    Черданцев: «Салах сейчас лучше Месси и Роналду»

    Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев считает, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в нынешнем сезоне превосходит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

    «Салах сейчас №1 в мире. Месси и Роналду играют в гораздо менее насыщенном и конкурентном чемпионате, а Салах вкалывает по полной и показывает экстра-класс по два раза в неделю. За 19 июня тревожно», – считает Черданцев.

    Напомним, что сборная России встретится в матче с командой Египта, за которую выступает Салах, 19 июня будущего года в рамках группового этапа чемпионата мира.

    Источник: Twitter

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    23.12.2017 11:00
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    Комментарии (18)
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    Chesn0k
    1514019107
    нет, не лучше, черданцев дилетант)
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    Шумаххер
    1514019356
    Выдохнется до 19 июня ещё , или сломают ,всем на зло
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    insider_retro
    1514019439
    Без обид, Салах хорош, но он пока калиф на час!.. А сравниваемые с ним игроки творят футбольную историю уже около 10 лет!!.. Добавить успешности, стабильности и медийной известности - и тогда можно поговорить о сравнении...))
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    Fin035
    1514019555
    Просто Салах поймал волну, но он никак не лучше Роналду и тем более Месси! Мало быть хорошим игроком на каком то отдельном отрезке в своей карьере! А Месси и Роналду почти всегда на высоком уровне, если нет травм!!! Помимо слабого АПЛ, нужен огромный опыт в Лиге Чемпионов, да и других турниров! Посмотрим на сколько его хватит! Хотя мне тоже нравится Салах! Судя по игре чувствуется, что он еще, как говорится не оброс! Конечно же желаю достигнуть Салаху самого высокого уровня и чтобы потом никто не мог усомнился в его таланте!
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    shinnik
    1514020415
    Орлов лучше Черданцева.. Зюганов лучше Путина.. Так можно далеко пойти..товарищ..
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    Томь вперёд
    1514021277
    Чего тревожится: далеко не факт что сохранит такую форму к ЧМ, да и класс партнеров в сборной ниже чем в клубе.
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    Наварх
    1514023588
    Видимо гульнул, так гульнул в пятницу и утро субботы туманит разум...
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    ваавва
    1514024274
    Если на данный момент ,то да!! Так как форма Месси и Роналду оставляет желать лучшего!!
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    Александр52
    1514379865
    Черданцев, ты сошёл с ума !!! Теперь понятно, кто нам не давал Испанию смотреть. Вот твоя сущность. Ты хоть понимаешь что такое стабильность из года в год в футболе ??? Салах просто временная выскочка, не более. Какое у тебя право давать оценки. Ты с Тиной создал для русских болельщиков 2 кошмарных года, а теперь нам типа подачки преподносите. Не смей более комментировать Испанию, Месси и Рональду. Оставь это делать Васе Уткину на Силе. А вам всем с Матч ТВ пора давно в отставку.
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    ologreds
    1694991681
    numo530052
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