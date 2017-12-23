Хохлов: «Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счетом»

Бывший полузащитник «Реала Сосьедад», а ныне главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, сделал прогноз на центральный матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

«Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счетом. Они лучше сейчас выглядят. Что касается чемпионства, то отыгрывались и куда более весомые расстояния.

Это определяющий матч. Если мадридцы выиграют, то поймают эмоциональный подъем. В случае поражения потеряют всякие шансы.

Если говорить о спаде «Реала», то спады бывают у всех команд. Не думаю, что это психология, все игроки опытные. Такие моменты бывают, когда спад нельзя объяснить», – сказал Хохлов

Напомним, что матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.