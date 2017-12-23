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    • Хохлов: «Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счетом»

    Хохлов: «Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счетом»

    Бывший полузащитник «Реала Сосьедад», а ныне главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов, сделал прогноз на центральный матч 17-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

    «Болею за «Барселону», но «Реал» выиграет с минимальным счетом. Они лучше сейчас выглядят. Что касается чемпионства, то отыгрывались и куда более весомые расстояния.

    Это определяющий матч. Если мадридцы выиграют, то поймают эмоциональный подъем. В случае поражения потеряют всякие шансы.

    Если говорить о спаде «Реала», то спады бывают у всех команд. Не думаю, что это психология, все игроки опытные. Такие моменты бывают, когда спад нельзя объяснить», – сказал Хохлов

    Напомним, что матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.12.2017 09:32
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    Комментарии (2)
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    Отчаянный Пердун
    1514027512
    посмотрим! Если Барса победит, то Реал не будет чемпионом.
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    ologreds
    1694991681
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