Фигу будет болеть за «Реал» в матче против «Барселоны»

Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу рассказал о том, за какую команду будет болеть в предстоящем класико.

«Я – болельщик «Реала». Надеюсь, что он всегда будет побеждать. Не только в этом матче, но и во всех турнирах.

Зидан? В футболе сложно заглядывать в далекое будущее. Мало кто верил, что он станет тренером. Но это был его выбор, у него фантастический путь. Я думаю, у него есть все, чтобы работать в «Реале» много лет. Надеюсь, он останется там надолго», – сказал Фигу.

Напомним, что матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.