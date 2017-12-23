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    Фигу будет болеть за «Реал» в матче против «Барселоны»

    Экс-футболист «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу рассказал о том, за какую команду будет болеть в предстоящем класико.

    «Я – болельщик «Реала». Надеюсь, что он всегда будет побеждать. Не только в этом матче, но и во всех турнирах.

    Зидан? В футболе сложно заглядывать в далекое будущее. Мало кто верил, что он станет тренером. Но это был его выбор, у него фантастический путь. Я думаю, у него есть все, чтобы работать в «Реале» много лет. Надеюсь, он останется там надолго», – сказал Фигу.

    Напомним, что матч 17-го тура испанской Примеры «Реал» – «Барселона» состоится в субботу, 23 декабря, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    23.12.2017 09:21
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    Комментарии (13)
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    Killer_King
    1514011673
    Главный предатель в футболе
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    Rivaldo88
    1514012262
    Ш
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    Lev Aleks
    1514014417
    Да нормальный он тип, гоните вы просто) Если так судить, то половина футболистов предатели)))
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    KARAT777
    1514022907
    Фига счет будет 2-1
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    mutabor0992
    1514035350
    Иудушка!
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    SPACE TRUCKIN
    1514036866
    Фига ,по сути, имя себе заработал в Барсе - из Спортинга за такое бабло его б никто не купил...был капитаном - фаны боготворили - повёлся на бабло нехороший человек - мог в другой клуб перейти,чтоб не бесить болел...это как Глушаков бы в Зенит перешёл...не дай бог - тьфу тьфу...
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    la verdad
    1514041932
    Фигу получил фигу))))
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    Патронташ
    1514043832
    Фигу получил очередную свиную голову от Барсы...Трудно быть футбольным предателем всех времен и народов.Вроде как никто на улице лицо не бьет, а везде при случае оплевывают.
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    Superviser77
    1514076751
    Фигу показал Барсе фигу))
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    ologreds
    1694991681
    numo530043
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