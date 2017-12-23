«Манчестер Сити» хочет снизить стоимость Бускетса с 200 до 65 миллионов

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может в скором времени сменить клубную прописку, сообщает Don Balon. Известно, что это может статься английская Премьер-лига.

В услугах 29-летнего футболиста проявляет заинтересованность «Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола. В контракте Бускетса с каталонцами прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но в Англии уверены, что смогут заполучить футболиста за 56 миллионов благодаря связям Гвардиолы с сине-гранатовыми. Сам контракт рассчитан до середины 2021 года.

В текущем сезоне Бускетс сыграл в 15 матчах испанской Примеры, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.