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    • «Манчестер Сити» хочет снизить стоимость Бускетса с 200 до 65 миллионов

    «Манчестер Сити» хочет снизить стоимость Бускетса с 200 до 65 миллионов

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может в скором времени сменить клубную прописку, сообщает Don Balon. Известно, что это может статься английская Премьер-лига.

    В услугах 29-летнего футболиста проявляет заинтересованность «Манчестер Сити», которым руководит Хосеп Гвардиола. В контракте Бускетса с каталонцами прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но в Англии уверены, что смогут заполучить футболиста за 56 миллионов благодаря связям Гвардиолы с сине-гранатовыми. Сам контракт рассчитан до середины 2021 года.

    В текущем сезоне Бускетс сыграл в 15 матчах испанской Примеры, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 07:08
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    Комментарии (5)
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    Басмачи
    1514002774
    не может быт
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    Killer_King
    1514010256
    Это какими потом мудаками надо быть, чтоб с 200 до 56 снизить и продать
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    insider_retro
    1514011994
    Интересны аргументы и причины, по котором стоимость игрока будет снижена почти в 4 раза... Интересный бизнес, не говоря уже о спортивной составляющей...
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    15112007
    1514012002
    200 млн - это чистое отмывание денег
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    ologreds
    1694991683
    numo530032
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