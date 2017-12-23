Каррагер: «Ливерпулю нужно качество. Им нужен центральный защитник»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о необходимом усилении для «красных».

«Все мы знаем, что Клопп хотел подписать Ван Дейка, поэтому «Ливерпуль» не подписывал других центральных защитников. Надеюсь, он перейдет к «красным» в январе.

Любая топовая команда строится от вратаря и защитников. «Ливерпулю» нужно качество. Нужен новый игрок и к нему в пару Матип или Ловрен. А Клаван будет четвертым защитником», — сказал Каррагер.

Зимой Ван Дейка намерен приобрести «Манчестер Сити».