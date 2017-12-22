Клопп: «Остаться в «Ливерпуле» на 20 лет? Посмотрим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о своем будущем.

«Остаться в «Ливерпуле» на 20 лет? Не знаю, не знаю. Недавно я видел статистику тренеров, которые возглавляли клубы Бундеслиги дольше всего. У меня рекорд с «Майнцом» и «Боруссией».

Сложно установить такой же рекорд с «Ливерпулем». Все должно идти очень, очень хорошо для этого. Это означает, что всегда должно быть место для движения вперед, потому что даже если ты что-то выигрываешь — что-то, чего все отчаянно ждут, — тебе все равно могут сказать: «Хорошо, но теперь пора уходить».

Но я не думаю, что близок к этому. Мне кажется, сейчас все хорошо. Так что посмотрим», — сказал Клопп в интервью Sportsmole.

«Ливерпуль» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.