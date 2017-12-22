Ригони: «Сыграть на ЧМ-2018 — моя цель»

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.

«Поначалу это было просто мечтой. Но теперь участие в чемпионате мира — это моя цель. За последние полгода в России я вырос как в профессиональном, так и в личном плане.

Месси? Смотреть на него, наслаждаться его игрой и учиться у него — просто неверятно. Он спокойный человек и отличный партнер по команде. Лионель является истинным лидером», — сказал Ригони в эфире радио Cadena 3.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.