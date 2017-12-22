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    Ригони: «Сыграть на ЧМ-2018 — моя цель»

    Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Эмилиано Ригони поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года.

    «Поначалу это было просто мечтой. Но теперь участие в чемпионате мира — это моя цель. За последние полгода в России я вырос как в профессиональном, так и в личном плане.

    Месси? Смотреть на него, наслаждаться его игрой и учиться у него — просто неверятно. Он спокойный человек и отличный партнер по команде. Лионель является истинным лидером», — сказал Ригони в эфире радио Cadena 3.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 22:16
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    Комментарии (6)
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    Inks
    1513971956
    Сыграет, обязательно сыграет!
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    СОКОЛ САРАТОВ
    1513976621
    давай играй и всё будет
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    baden69
    1513979782
    У тебя есть шанс, так что весной доказывай, что ты достоин выйти на ЧМ в России на поле в футболке сборной. Удачи.
    Ответить
    Поль
    1514008034
    Но лучше сыграй в финале ле...
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    ologreds
    1694991684
    numo530007
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