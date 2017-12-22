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    Бубнов: «Рауш не сильнее Комбарова»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов по просьбе болельщика сравнил защитников Соломона Кверквелию («Локомотив») с Георгием Джикией («Спартак») и Константина Рауша («Кельн») с Дмитрием Комбаровым («Спартак»).

    «На мой взгляд, Кверквелия посильнее Джикии, потому что он поопытнее и уже является ярко выраженным лидером «Локомотива». Джикия — молодой игрок, и у него все впереди. На уровне Премьер-лиги Георгий не так много выступает. Если сравнивать Рауша с Комбаровым, то, считаю, Константин не сильнее спартаковца», — сказал Бубнов.

    Напомним, что Кверквелией интересуются два клуба АПЛ.

    Источник: YouTube

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    22.12.2017 20:44
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    Комментарии (7)
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    shinnik
    1513964809
    а на кулачках...?
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    DOCTOR PENALTY
    1513965046
    Однозначно не сильнее.
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    raritet
    1513967951
    Как можно сравнивать немца и русского. это совершенно несравнимые величины и мало того-это антиподы. Как говориться что немцу хорошо, то Камбарову подача за линию ворот...
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    makson_klim
    1513979578
    уважаю АБВ....Но сейчас вообще не согласен...
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    woyser
    1513992128
    Не знаю, не знаю, Рауш выглядит по сильнее. На счёт Джикии соглашусь.
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    bumer_moscow
    1514001224
    буба
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    ologreds
    1694991685
    numo529998
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