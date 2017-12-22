Бубнов: «Рауш не сильнее Комбарова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов по просьбе болельщика сравнил защитников Соломона Кверквелию («Локомотив») с Георгием Джикией («Спартак») и Константина Рауша («Кельн») с Дмитрием Комбаровым («Спартак»).

«На мой взгляд, Кверквелия посильнее Джикии, потому что он поопытнее и уже является ярко выраженным лидером «Локомотива». Джикия — молодой игрок, и у него все впереди. На уровне Премьер-лиги Георгий не так много выступает. Если сравнивать Рауша с Комбаровым, то, считаю, Константин не сильнее спартаковца», — сказал Бубнов.

Напомним, что Кверквелией интересуются два клуба АПЛ.