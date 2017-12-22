ФИФА обратится к РФС после изучения допинг-проб российских футболистов

ФИФА заявила о том, что обратится к РФС после изучения всей информации, полученной от ВАДА.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА контактировала с РФС относительно информации, недавно предоставленной ВАДА в рамках расследования применения допинга в российском спорте. В настоящее время ФИФА изучает все данные от ВАДА и затем обратится к РФС», — сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Напомним, что вчера РФС заявил о готовности помочь ФИФА «в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе».