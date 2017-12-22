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    • ФИФА обратится к РФС после изучения допинг-проб российских футболистов

    ФИФА обратится к РФС после изучения допинг-проб российских футболистов

    ФИФА заявила о том, что обратится к РФС после изучения всей информации, полученной от ВАДА.

    «Мы можем подтвердить, что ФИФА контактировала с РФС относительно информации, недавно предоставленной ВАДА в рамках расследования применения допинга в российском спорте. В настоящее время ФИФА изучает все данные от ВАДА и затем обратится к РФС», — сообщает «Р-спорт» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

    Напомним, что вчера РФС заявил о готовности помочь ФИФА «в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе».

    Источник: Р-Спорт

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    22.12.2017 20:29
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    Комментарии (11)
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    Killer_King
    1513964273
    Та да та дам
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    insider_retro
    1513964897
    Виток за витком, изощрённо, но неизбежно затягивают удавку...
    Ответить
    alex1951
    1513965734
    А хто ответ держать будя? Наш несравненный,незамениный,душка Мудько? И когда энто произойдет,перед,во время или после ЧМ?
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    stream15
    1513966905
    Как всегда найдут допинг.
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    С@НЁК.
    1513987216
    Воду мутят!
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    OfaZavr
    1514013286
    крепко прицепились к нашему спорту теперь большие усилия нужно приложить чтобы отмыться от их клеветы.
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    ologreds
    1694991685
    numo529997
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