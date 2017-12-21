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    РФС проведет расследование по допингу в 2012-2015 годах

    В ближайшее время Российский футбольный союз (РФС) проведет собственное расследование соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу в 2012-2015 годах. Поводом для этого послужила недавняя информация от ВАДА.

    «В связи с появлением в СМИ информации о передаче ВАДА Международной федерации футбола сведений из базы данных московской антидопинговой лаборатории по проведенным допинг-тестам в период с января 2012 года по август 2015 года и обнаружении в ней футболистов, РФС заявляет о проведении собственного расследования соревновательного контроля в чемпионате России по футболу 2012-2015 годов, информация о котором, возможно, находится в базе данных московской лаборатории.

    Российский футбольный союз напоминает, что все пробы, сданные футболистами национальной сборной в ходе подготовки к чемпионату мира 2014 года, чемпионату Европы 2016 года и Кубку конфедерации 2017 года, были отрицательными. Российские клубы на международных турнирах за последние годы сдали более 200 анализов, в которых не было выявлено фактов нарушения взятия и хранения допинг-проб. Все они также показали отрицательный результат. Большинство взятий допинг-проб осуществлялось соответствующими международными службами.

    В связи с политикой максимальной открытости РФС готов оказать всестороннюю поддержку ФИФА в расследовании о якобы имеющихся случаях использования допинга в российском футболе, а также выражает надежду на беспристрастную оценку со стороны международных организаций – ВАДА, МОК и ФИФА», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

    Источник: РФС

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    21.12.2017 11:17
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    Комментарии (3)
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    Killer_King
    1513847081
    Какое расследование, вы л...и проблемы с судьями решить не можете, подсуживают денежной команде только так
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    Ахимас Вельде
    1513848381
    И роль Мутко с замами в этом деле не забудьте.
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    ologreds
    1694991693
    numo529849
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