Гиггз: «Я предлагал Мбаппе и Жезуса «МЮ», когда их обоих можно было взять за 5 миллионов»

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что он следил за форвардами Килианом Мбаппе и Габриэлем Жезусом еще тогда, когда они вдвоем стоили 5 миллионов фунтов стерлингов.

«Три года назад я следил за игрой Жезуса, а Мбаппе наблюдал непрерывно в течение года. Мы смотрели их вместе со скаутом и были уверены, что их нужно брать.

Предложили их «Юнайтед», но они почему-то не взяли их. Хотя подписать контракт с ними обоими можно было всего за 5 миллионов», – сказал Гиггз.

Сейчас эти игроки суммарно стоят 135 миллионов евро.