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    • Гиггз: «Я предлагал Мбаппе и Жезуса «МЮ», когда их обоих можно было взять за 5 миллионов»

    Гиггз: «Я предлагал Мбаппе и Жезуса «МЮ», когда их обоих можно было взять за 5 миллионов»

    Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, что он следил за форвардами Килианом Мбаппе и Габриэлем Жезусом еще тогда, когда они вдвоем стоили 5 миллионов фунтов стерлингов.

    «Три года назад я следил за игрой Жезуса, а Мбаппе наблюдал непрерывно в течение года. Мы смотрели их вместе со скаутом и были уверены, что их нужно брать.

    Предложили их «Юнайтед», но они почему-то не взяли их. Хотя подписать контракт с ними обоими можно было всего за 5 миллионов», – сказал Гиггз.

    Сейчас эти игроки суммарно стоят 135 миллионов евро.

    Источник: Skysports

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    22.12.2017 19:40
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    Комментарии (6)
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    tilvan
    1513961098
    Ну вот как-то так. Не хотят растить своих, подавай готовых. Пусть и за бешеные деньги.
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    gigs84
    1513967883
    А я же говорил:)
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    Павел Буре
    1513969954
    А я жду Гиггза в МЮ.
    Ответить
    Сержтир
    1513981998
    но увы никто всерьёз не воспринял.
    Ответить
    iBragim2102
    1514396115
    Не факт, что они бы стали теми кем являются сейчас.
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    ologreds
    1694991685
    numo529993
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