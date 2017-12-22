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    Рейнгольд: «Адриано – лучший игрок «Спартака» в 2017 году»

    Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего футболиста красно-белых в 2017 году. Эксперт таковым считает форварда Луиса Адриано.

    «Луис Адриано! Почему не Квинси Промес? Помимо большого количества голов, я смотрю и на работу во благо команды. Бразилец проделывает огромнейший объем работы, с его передач забивают постоянно и Промес, и Зе Луиш.

    Адриано проводит чумовую с физической точки зрения работу, возвращается в оборону, разгоняет контратаки. Многое не получается, но все перечисленное позволяет мне поставить его выше Промеса, который работает на поле поменьше», – сказал специалист.

    Рейнгольд играл за «Спартак» с 1960 по 1967 годы.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.12.2017 16:50
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    Комментарии (12)
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    insider_retro
    1513951471
    Мне кажется, что Рейнгольд ведёт речь о другом игроке... Луис здорово замутил пару штрафных, пару раз издали приложился, но не более... Тяжёлый и малоподвижный, откуда взяться чумовой физической работе?... Может после паузы взорвётся и напомнит о себе?..
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    selkoka
    1513954004
    Вот не соглашусь. Если брать чисто первую часть чемпионата России 2017/2018, то вполне возможно. Один из лучших, наряду с Промесом. А вот весь 2017 год......Весной он вообще ничего не показал
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    84aivengo
    1513955070
    кого то выделить сложно.. кто в один промежуток времени выстреливал,кто в другой... но селихов держался стеной. если бы не защита,столько не пропустил бы
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    OfaZavr
    1513958522
    я бы сказал один из лучших, но все молодцы и едины именно командой и хорошо слаженным коллективом.
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    zigbert
    1513960865
    Не смотря на возраст имеет хорошую стартовую скорость.Для Спартака Адриано удачное приобретение.
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    Спартач_навсегда
    1513960910
    все молодцы,что тут говорить.Теперь главное-хорошо поработать на сборах,заложить физ.подготовку и весной-показать кто является действующим чемпионом России
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    ologreds
    1694991686
    numo529979
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