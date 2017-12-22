Рейнгольд: «Адриано – лучший игрок «Спартака» в 2017 году»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал лучшего футболиста красно-белых в 2017 году. Эксперт таковым считает форварда Луиса Адриано.

«Луис Адриано! Почему не Квинси Промес? Помимо большого количества голов, я смотрю и на работу во благо команды. Бразилец проделывает огромнейший объем работы, с его передач забивают постоянно и Промес, и Зе Луиш.

Адриано проводит чумовую с физической точки зрения работу, возвращается в оборону, разгоняет контратаки. Многое не получается, но все перечисленное позволяет мне поставить его выше Промеса, который работает на поле поменьше», – сказал специалист.

Рейнгольд играл за «Спартак» с 1960 по 1967 годы.