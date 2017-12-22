Каррера: «Аленичев прав: 0:7 – это унижение и позор»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова своего предшественника Дмитрия Аленичева, который назвал поражение красно-белых в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7) позором.

– Как относитесь к словам Дмитрия Аленичева, который назвал результат позором?

– Совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, получить 0:7 – позор и унижение. Как можно обижаться на правильные высказывания? Поражения необходимо принимать и делать правильные выводы. Кого-то такой счет может убить, а кого-то – сделать сильнее.