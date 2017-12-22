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    Каррера: «Аленичев прав: 0:7 – это унижение и позор»

    Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова своего предшественника Дмитрия Аленичева, который назвал поражение красно-белых в матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7) позором.

    – Как относитесь к словам Дмитрия Аленичева, который назвал результат позором?

    – Совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, получить 0:7 – позор и унижение. Как можно обижаться на правильные высказывания? Поражения необходимо принимать и делать правильные выводы. Кого-то такой счет может убить, а кого-то – сделать сильнее.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 16:23
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    Комментарии (34)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    _Marqella_
    1513953992
    Да, Каррера внушает симпатию..Корректно, тактично, красавчик одним словом..
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    upiter622
    1513955005
    Это не позор,это клеймо на всю жизнь!
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    OfaZavr
    1513956467
    хороший спокойный и честный ответ другого от Массимо и не ожидал, настоящий мужик этим и славиться что может признать как победы так и горькие поражения!
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    slavian80
    1513957293
    Те кто гонит на Массимо. Не забывайте что он первый за последние 16 лет вывел Спартак в чемпионы. А ошибиться каждый может. В общем Каррера красавчик, уважаю. Один из лучших тренеров Спартака.
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    DOCTOR PENALTY
    1513958296
    СамокритичНО, идём вперёд!
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    SEREZHA7575
    1513959289
    Я посмотрю что он скажет ,да и все кто не долюбливает Спартак и Карреру,если он приведет во второй раз красно-белых к чемпионству!
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    zigbert
    1513961151
    Достойный ответ.
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    upiter622
    1513962191
    После матча с Атлетиком поговорим,какие он сделал выводы!
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    Александ1982
    1514490833
    не можно подумать , ни кто не проигрывал, и не пролетал в своей карьере??
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    ologreds
    1694991686
    numo529977
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