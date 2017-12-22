Кафанов считает, что в России не существует вратарской школы

Тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов поделился своим видением вратарской ситуации в нашем футболе. Специалист полагает, что в России нет соответствующей школы.

«Россия – спортивная держава с большими футбольными традициями. Руководство страны много делает для поддержки и развития спорта, в том числе и футбола. Создаются детские школы, строится много полей. А школы вратарей в России просто отсутствуют.

Хотя в советские времена наши вратари были лучшими в мире. Достаточно вспомнить Льва Яшина и Рината Дасаева», – сказал Кафанов.

Кафанов на протяжении всей карьеры работает в штабе Курбана Бердыева.