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    • Кафанов считает, что в России не существует вратарской школы

    Кафанов считает, что в России не существует вратарской школы

    Тренер вратарей казанского «Рубина» Виталий Кафанов поделился своим видением вратарской ситуации в нашем футболе. Специалист полагает, что в России нет соответствующей школы.

    «Россия – спортивная держава с большими футбольными традициями. Руководство страны много делает для поддержки и развития спорта, в том числе и футбола. Создаются детские школы, строится много полей. А школы вратарей в России просто отсутствуют.

    Хотя в советские времена наши вратари были лучшими в мире. Достаточно вспомнить Льва Яшина и Рината Дасаева», – сказал Кафанов.

    Кафанов на протяжении всей карьеры работает в штабе Курбана Бердыева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 16:12
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    Комментарии (10)
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    Тони Монтана Б
    1513949450
    С вашими зарплатами можно и самим открыть такую школу.
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    Serjoga
    1513950909
    Интересное мнение! С одной стороны правильно, а с другой? Допустим откроют школу вратарей в Краснодаре (любой город). И вот ребят набрали, отучили, и .....: в городе 1 клуб РФПЛ, 1 ФНЛ, 2-й дивизион 1 и в области 3-4. А набирать нужно человек 30!!!!! Отучили их, все "подают надежды"! Куда их деть? А ведь откроют не только в одном городе! Продавать в Европу, а кому эта "зелень" без практики нужна будет? Вот получается палка о 2-х концах и не одинаковых! Прежде чем что-то предлагать нужно знать как это применить и какие будут последствия! Тут из простой ДЮСШ "выстреливают" пару человек в пятилетку!
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    Ubuntu
    1513952154
    Глупость сморозил. В России отличные вратари воспитывались и воспитываются: Акинфеев, Митрюшкин, Лунёв, Ребров, Селихов, Крицюк
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    Чикомас
    1513955195
    А кто такой, этот "специалист" Кафанов? Кто его знает? Яшины рождаются раз в сто лет. А хороших вратарей у нас немало. И главное, много молодых и перспективных.
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    Федорыч-НН
    1513955770
    Бывший вратарь, который во времена СССР провел три десятка матчей за Сокол и Уралмаш, теперь обучает вратарскому мастерству Рыжикова и Джанаева и с умным видом рассуждает о кризисе вратарской школы в России. Вратарская позиция, между прочим, одна из немногих, где играют сплошь наши (не считая, пожалуй Гилерме, да и у того за спиной двое наших)
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    Mozaguin
    1513961401
    В России немало хороших вратарей и сейчас...
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    levon_man
    1513966218
    Я не буду обсуждать профессиональные качества Кафанова, хотя и считаю их любительскими. Мое мнение - Россия вместе с Италией, Бельгией и Испанией имеет лучшую в мире вратарскую школу. Германия недавно нагнала их.
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    sprint5
    1514008983
    чтобы не писали уровень вратарей России высок
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    ologreds
    1694991686
    numo529976
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    Россия
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