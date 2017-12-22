Ринат Билялетдинов рассчитывает сохранить костяк «СКА-Хабаровска»

Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов рассказал, что команду не будут ожидать масштабные изменения с его приходом. Это касается как подготовки к весенней стадии чемпионата, так и трансферной политики.

После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 12-ю очками на своем счету.

– Вы и ваши команды играли в Хабаровске или Владивостоке?

– В Хабаровске дважды играл в 80-е годы, будучи футболистом «Локомотива», а во Владивосток прилетал с «Рубином», и мы победили в кубковом матче 2:0.

– Что скажете по физиологии? Команды жалуются, что уснуть не могут, а хабаровчанам–то приходится «менять» по семь часовых поясов дважды в течении одной недели.

– Гости постоянно пытаются обмануть человеческую природу: прилетают за несколько часов до игры, или стараются переночевать в гостинице. Но мне теперь нужно думать, как хозяину поля. А это – совсем другое. Уверен, что в клубе работают много опытных людей, которые эти вопросы за много лет изучили досконально. Будем с ними советоваться и принимать решения.

– Нуждается команда в усилении?

– Сначала я должен со всеми игроками познакомиться и посмотреть статистику. Затем – поговорить с тренерским штабом. Костяк команды наверняка останется.

– Команда проведет два сбора в Турции. Вас устраивает место и сроки?

– Они уже определены и оплачены. Есть смысл обсуждать какие-то детали.

– Когда вас ждут в Хабаровске на подписание контракта?

– Пока мы не говорили об этом. Вполне возможно, подпишем бумаги или в Москве, или даже на первом сборе в Турции. Если попросят прилететь, сяду в самолет и отправлюсь на Дальний Восток. Проблем нет.