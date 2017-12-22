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    • Ринат Билялетдинов рассчитывает сохранить костяк «СКА-Хабаровска»

    Ринат Билялетдинов рассчитывает сохранить костяк «СКА-Хабаровска»

    Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов рассказал, что команду не будут ожидать масштабные изменения с его приходом. Это касается как подготовки к весенней стадии чемпионата, так и трансферной политики.

    После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 12-ю очками на своем счету.

    – Вы и ваши команды играли в Хабаровске или Владивостоке?

    – В Хабаровске дважды играл в 80-е годы, будучи футболистом «Локомотива», а во Владивосток прилетал с «Рубином», и мы победили в кубковом матче 2:0.

    – Что скажете по физиологии? Команды жалуются, что уснуть не могут, а хабаровчанам–то приходится «менять» по семь часовых поясов дважды в течении одной недели.

    – Гости постоянно пытаются обмануть человеческую природу: прилетают за несколько часов до игры, или стараются переночевать в гостинице. Но мне теперь нужно думать, как хозяину поля. А это – совсем другое. Уверен, что в клубе работают много опытных людей, которые эти вопросы за много лет изучили досконально. Будем с ними советоваться и принимать решения.

    – Нуждается команда в усилении?

    – Сначала я должен со всеми игроками познакомиться и посмотреть статистику. Затем – поговорить с тренерским штабом. Костяк команды наверняка останется.

    – Команда проведет два сбора в Турции. Вас устраивает место и сроки?

    – Они уже определены и оплачены. Есть смысл обсуждать какие-то детали.

    – Когда вас ждут в Хабаровске на подписание контракта?

    – Пока мы не говорили об этом. Вполне возможно, подпишем бумаги или в Москве, или даже на первом сборе в Турции. Если попросят прилететь, сяду в самолет и отправлюсь на Дальний Восток. Проблем нет.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 10:32
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    Комментарии (2)
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    Killer_King
    1513929186
    Какой костяк у них у всех контракты до лета 2018, если останутся то с некоторыми продлят, вылетят у останутся игроков 5-8 и будут искать свободных, что курит татарин
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    ologreds
    1694991688
    numo529947
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