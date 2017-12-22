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    АПЛ. «Арсенал» примет в Лондоне «Ливерпуль»

    В пятницу, 22 декабря, в английской Премьер-лиге стартует 19-й тур. Его откроют своим матчем «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды разделяет лишь одно очко, поэтому такие встречи принято называть матчами за шесть баллов.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль». Начало в 22:45, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.12.2017 21:45
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    Комментарии (8)
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    Killer_King
    1513922999
    Победа Ливера и по ТВ бесплатно, а бесплатных трансляций в Интернете вообще море, даже и в 4К
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    Liverpool.fan
    1513924032
    За Ливер! Будет круто если Окс забьёт
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    ВoВ
    1513924913
    Время стоит не верное,в 22:45 начало вроде
    Ответить
    BAIv
    1513925154
    чуйка на победу Арсенала 2:1
    Ответить
    ItalianFootball
    1513926939
    Не понимаю я СУТИ таких "новостей". Только если трансляцию продать. Народ смотрите бесплатный торрент, не парьтесь.
    Ответить
    LeoGut
    1513932898
    Канониры, вперед!
    Ответить
    Nimnul
    1513935656
    Мерсисайдцы любят разрывать канониров с крупным счетом.Но не факт,что сегодня так будет. Но автобуса Моуриньо не будет точно.
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    ologreds
    1694991688
    numo529940
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