АПЛ. «Арсенал» примет в Лондоне «Ливерпуль»

В пятницу, 22 декабря, в английской Премьер-лиге стартует 19-й тур. Его откроют своим матчем «Арсенал» и «Ливерпуль». Команды разделяет лишь одно очко, поэтому такие встречи принято называть матчами за шесть баллов.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Ливерпуль». Начало в 22:45, не пропустите!

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