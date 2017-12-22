Мбаппе: «У «ПСЖ» сильная атака, но мы можем стать еще лучше»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уверен, что атакующая линия парижан может стать еще лучше, когда футболисты окончательно сыграются. Он добавил, что горд выступать в одной команде с Неймаром и Кавани.

«Сейчас у «ПСЖ» собралась сильная атакующая линия. Но я уверен, что мы можем стать еще лучше. Мы играем вместе в течение пяти месяцев, нам уже удалось найти определенное взаимопонимание, но через год все может быть еще лучше. Думаю, мы сможем это сделать.

В команде собралось много талантливых футболистов, но чтобы выиграть титулы, нужно быть еще и настоящей командой. Я думаю, что мы на верном пути.

Играть в одной команде с Кавани и Неймаром просто невероятно. Я каждый день смотрю на то, что они делают, и учусь у них этому. Считаю, что Кавани – лучший нападающий в мире, а Неймар имеет все качества, чтобы стать лучшим футболистом в мире. Мне есть чему поучиться у них», – цитирует Мбаппе L'Equipe.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провел 13 матчей во французской Лиге 1. На его счету восемь голов и семь результативных передач.