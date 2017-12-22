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    Генич не сомневается, что сезон «Амкар» доиграет

    Бывший футболист «Амкара», а ныне комментатор и эксперт «Матч ТВ» Константин Генич уверен, что пермский клуб сможет завершить текущий сезон, не смотря на плачевное финансовое состояние. По его словам, этому может поспособствовать продажа некоторых игроков.

    Напомним, ранее стало известно, что «Амкар» может прекратить свое существование из-за финансовых проблем.

    – Результаты команды в этом сезоне связаны с финансовым положением клуба?

    – Нет. Вратарь Артур Нигматуллин же говорил, что все деньги выплачивались в срок, практически задержек не было. Легенда пермского футбола Константин Парамонов, который сейчас работает в системе «Амкара», сказал, что последняя задержка по зарплате была несущественной, на четыре дня. Понимаю, что суммы в академии клуба не бог весть какие, но раз финансирование не нарушено, значит прямой зависимости результата быть не может.

    «Амкар» начал сезоне нездорово, потом ситуацию игроки выправили, только смазали концовку. Проблема у клуба не в последнем полугодии, не в прошедших 20 турах, а в том, как войти в 2018 год, где провести сборы, как подготовиться и провести весеннюю часть сезона.

    – Получается, ситуация у «Амкара» наиболее плачевная, чем в «Томи» год назад?

    – Все мы знаем, как «Томи» помогали, по телефонному звонку. «Амкар» тоже на это рассчитывает. Я практически не сомневаюсь, что сезон пермяки доиграют. Не знаю, что должно произойти, чтобы клуб снялся с чемпионата России.

    Осталось 10 туров, вопрос в сборах и есть ли средства, чтобы слетать в ту же Турцию и в нормальных условиях потренироваться. Третий сбор перед Кубком России команда проведет в Перми.

    – Что делать, если деньги найти не удастся?

    – Продавать футболистов. В свое время клубу очень помогла продажа Селихова и Джикии в «Спартак». Думаю, и сейчас есть спрос на игроков «Амкара». Не исключено, что некоторые футболисты сменят команду в это трансферное окно.

    Мне кажется, многим нашим командам подойдет Идову, хотя он стал легионером. Мог бы пригодиться Комолов или Костюков. Причем речь не только о клубах РФПЛ, но и ФНЛ. О тех, кто ставит задачу выхода в Премьер-лигу.

    Хорош вратарь Нигматуллин. Правда у нас сейчас с голкиперами практически никто не испытывает особых проблем. Также защитник Зайцев интересен «Ахмату». Может здоровенный игрок обороны Конде кому-то пригляделся, кандидатов на уход много. Вопрос – в цене и необходимости купить именно этого футболиста.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 08:29
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    Комментарии (4)
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    Hasanino
    1513921169
    А Амкар ведь вполне может кубок выиграть ? И как тогда в еврокубках играть??
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    сапёр75
    1513921253
    Распродажа игроков,тоже есть не гуд хорошо
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    victosha
    1513924469
    Распродав ведущих, как раз и закончат чемпионат, как Томь, молодежным составом и на последнем месте.
    Ответить
    ologreds
    1694991688
    numo529937
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