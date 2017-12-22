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    • Ринат Билялетдинов: «Задачу пока не озвучили, но, конечно, вылетать никому не хочется»

    Ринат Билялетдинов: «Задачу пока не озвучили, но, конечно, вылетать никому не хочется»

    Новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов рассказал о своем назначении в этот клуб. По его словам, контракт он еще не подписал, так как находится до нового года с семьей в Германии.

    После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги с 12-ю очками на своем счету.

    – Насколько неожиданным было предложение «СКА-Хабаровска»?

    – Первый звонок был дней десять назад и он, как вы правильно подметили, был достаточно неожиданным. Я, честно признаюсь, поначалу был не очень готов к такому предложению. Позже пошла конкретика, и я согласился.

    – Контракт уже подписали?

    – Нет. Я его еще не видел. Договорились на словах.

    – Много игр своей новой команды в Премьер-лиге вы видели?

    – Смотрел, конечно, интересовался. Уже здесь, в Германии посмотрю то, что не видел. Времени с момента договоренности с представителями хабаровского клуба прошло не так много.

    – А календарь оставшихся встреч «СКА-Хабаровска» успели изучить? Дома, в основном, вы принимаете аутсайдеров и середняков, а в гостях придется играть со «Спартаком», «Зенитом», «Ахматом»…

    – Да, видел календарь. Но я не люблю гадать – хороший он или плохой. Все команды проводят равное количество матчей: дома и в гостях. Рассуждаю так: есть 10 матчей, к которым нужно подготовить своих подопечных.

    – Главная задача на весну – спастись от вылета в первый дивизион?

    – Пока ее не озвучили, но, конечно, вылетать никому не хочется.

    – Шансы спастись остаются, ведь «СКА-Хабаровск» идет на последнем месте, а до зоны стыковых матчей – восемь очков?

    – Действительно, кто-то, наверное, посчитал, что один неудачник определен. Но я с этим в корне не согласен! Мы же играем в футбол, а там возможны непредсказуемые сюжеты.

    – Хабаровчане продолжают борьбу в Кубке России и 27 февраля в четвертьфинале вам предстоит сыграть с «Шинником». Верите, что команда может дойти хотя бы до финала?

    – Все хотят сыграть в финале и выиграть его. Но Кубок – турнир непредсказуемый, здесь каждый матч, как финал.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 07:29
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