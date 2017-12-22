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    • Пепе: «Турцию я выбрал потому, что здесь живут очень добрые люди»

    Пепе: «Турцию я выбрал потому, что здесь живут очень добрые люди»

    Португальский защитник «Бешикташа» Пепе не собирается заканчивать свою карьеру в ближайшие пару лет, на которые рассчитан его контракт с турецким клубом.

    Напомним, что Пепе перебрался в «Бешикташ» из «Реала» минувшим летом.

    – У меня было много предложений. А Турцию я выбрал потому, что здесь живут очень добрые люди. Об этом мне рассказывали до моего переезда португальцы, игравшие здесь. Это для меня важнее любых денег. Если бы я играл сейчас в другом клубе, не думаю, что был бы так счастлив.

    – «Бешикташ» станет последним клубом в вашей карьере?

    – У меня двухлетний контракт. Я уверен, что ближайшие 2 года смогу поиграть на высоком уровне. Но это не значит, что я не продлю соглашение с «Бешикташем», когда контракт закончится. Все будет зависеть от того, насколько я смогу быть полезен команде и как буду чувствовать себя, когда придет время принимать решение.

    – Каковы шансы «Бешикташа» в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов?

    – «Бавария» – один из фаворитов турнира. Наш соперник успел поменять тренера, но стал при этом только сильнее. Мы постараемся играть в свой футбол. Мы будем бороться изо всех сил. Да, немцы фавориты, но отнюдь не всегда побеждает тот, на кого все ставят. Многие авторитетные эксперты в Европе успели нас похоронить, но я бы не спешил с выводами. Мы можем преподнести сюрприз.

    Источник: «Советский спорт»

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    22.12.2017 07:04
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    Комментарии (4)
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    kykyi
    1513916918
    Ну да. вот только послов стреляют иногда и курдов бомбят через день, а та очень добрые люди.
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    sachsen-leipzig
    1513921837
    Такие добрые как пепе, а мы знаем кто такой пепе
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    Kulimen
    1513922629
    Тогда ехал бы в Сирию или же в Палестину играть.
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    ologreds
    1694991688
    numo529930
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