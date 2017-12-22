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    • Колосков: «Ничего порочащего честь РФС или российской футбола Мутко не сделал»

    Колосков: «Ничего порочащего честь РФС или российской футбола Мутко не сделал»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об отставке Виталия Мутко с поста президента РФС.

    — Я с Виталием Леонтьевичем Мутко не разговаривал, но общался с первым вице-президентом РФС Никитой Павловичем Симоняном, и ему ничего неизвестно. Хотя он-то должен знать.

    В повестке дня исполкома тоже ничего об этом не сказано. Удивляет, что интернет-издания смакуют эту новость без ссылки на официальных лиц. Хотя тема очень деликатная и к ней надо относиться намного серьезнее. Давайте дождемся 26 декабря и тогда получим все ответы. Все-таки некоторые журналисты у нас фантазеры. Еще раз: на сегодняшний день нет заявлений официальных лиц — это главное.

    — На ваш взгляд, Виталий Мутко на своем месте?

    — Конечно, на своем. Его же избрали. Причем, сделали это не первый раз. И в последний раз он одержал победу с абсолютным преимуществом. Ничего порочащего честь РФС или российской футбола Виталий Леонтьевич не сделал, он честно выполняет свои обязанности. Он ликвидировал долг в два с лишним миллиарда, которые были нажиты до него.

    — Согласно «Коммерсанту», ФИФА давит на Мутко…

    — Вот когда я это услышу из уст Джанни Инфантино или узнаю из официального пресс-релиза, то тогда можно что-то обсуждать. Никаких достоверных источников в этой ситуации может быть только два — сам Мутко и представители ФИФА.

    Информацию об отставке Мутко подтвердил бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2017 01:40
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    Комментарии (5)
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    zagrizlik
    1513907530
    Двое из ларца одинаковых с лица...
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    Tolegeniskakov
    1513916444
    Это только он так думает
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    shahor
    1513917905
    "Его же избрали".Ага,проголосовало аж 146 процентов.)))Таких персонажей как Колосков было бы любопытно читнуть,заведи против Мудко уголовное дело.Что и было бы сделано в подавляющем числе цивилизованных стран.
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    nemolod
    1513928846
    Когда Инфантино официально заговорит,будет уже поздно,поэтому,не дожидаясь скандалов и возможных провокациях,,необходимо уже сейчас сменить главу РФС,тем более как ни крути, а иуду Гошу он "проглядел"!
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    ologreds
    1694991688
    numo529924
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