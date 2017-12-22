Колосков: «Ничего порочащего честь РФС или российской футбола Мутко не сделал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию об отставке Виталия Мутко с поста президента РФС.

— Я с Виталием Леонтьевичем Мутко не разговаривал, но общался с первым вице-президентом РФС Никитой Павловичем Симоняном, и ему ничего неизвестно. Хотя он-то должен знать.

В повестке дня исполкома тоже ничего об этом не сказано. Удивляет, что интернет-издания смакуют эту новость без ссылки на официальных лиц. Хотя тема очень деликатная и к ней надо относиться намного серьезнее. Давайте дождемся 26 декабря и тогда получим все ответы. Все-таки некоторые журналисты у нас фантазеры. Еще раз: на сегодняшний день нет заявлений официальных лиц — это главное.

— На ваш взгляд, Виталий Мутко на своем месте?

— Конечно, на своем. Его же избрали. Причем, сделали это не первый раз. И в последний раз он одержал победу с абсолютным преимуществом. Ничего порочащего честь РФС или российской футбола Виталий Леонтьевич не сделал, он честно выполняет свои обязанности. Он ликвидировал долг в два с лишним миллиарда, которые были нажиты до него.

— Согласно «Коммерсанту», ФИФА давит на Мутко…

— Вот когда я это услышу из уст Джанни Инфантино или узнаю из официального пресс-релиза, то тогда можно что-то обсуждать. Никаких достоверных источников в этой ситуации может быть только два — сам Мутко и представители ФИФА.

Информацию об отставке Мутко подтвердил бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили.