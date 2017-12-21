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    • Смолов: «Задача сборной на ЧМ — заставить болельщиков радоваться так же, как после Евро-2008»

    Смолов: «Задача сборной на ЧМ — заставить болельщиков радоваться так же, как после Евро-2008»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в интервью «Матч ТВ».

    – Вы как-то назвали сборную под руководством Черчесова «дерзкой». В чем это проявляется на поле?

    – Имел в виду, что в команде много молодых игроков, голодных до побед. Получается определенный баланс: с одной стороны, опытные футболисты, выступавшие на чемпионатах мира и Европы, а с другой – молодежь, которая своим детским задором подхлестывает остальных. Это сочетание и дает на выходе дерзость.

    – Задумываетесь ли о грядущем чемпионате мира? Насколько чувствуется приближение футбольного праздника?

    – Сейчас уже да. Перед Кубком конфедераций меня об этом спрашивали, но тогда было ощущение, что чемпионат мира где-то далеко. Тогда все мысли были о предстоящем турнире, но теперь частенько думаю о том, что будет следующим летом. Никакого мандража нет – просто анализирую, что надо сделать, чтобы выступить как можно лучше.

    – Не так давно состоялась жеребьевка, как вам соперники?

    – Не вижу смысла прикидывать, с кем было бы легче, а с кем – сложнее. Уже все сложилось так, как сложилось. Будем делать все от нас зависящее – на нас огромный груз ответственности из-за того, что играем у себя дома.

    – Много говорилось о том, какие задачи должны стоять перед командой на ЧМ-2018. Какой результат удовлетворил бы вас?

    – Скажу так: если после нашего выступления страна будет ликовать и радоваться так же, как после Евро-2008, то мы задачу выполним.

    Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 23:46
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    Комментарии (6)
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    insider_retro
    1513889727
    Задачу для себя понимает верно!.. Осталось не подкачать с реализацией задуманного!.. Да чтобы коленки не дрожали, да мозги не заплавились от фамилий и титулов соперников!!..))
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    belarus-gomel
    1513890253
    всё в твоих ногах, Федор!!!! удачи сборной!!!!
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    mutabor0992
    1513911382
    Федор, а ты по паре бутылок водки или по паре "дорог" каждому Россиянину,на каждый матч сообрази...И будет веселье!
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    сасас
    1513912068
    если выйдете из группы- уже успех будет
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    OfaZavr
    1513932253
    ну вы постарайтесь да подготовьтесь чтобы было хотя бы не стыдно ну а в лучшем случае радостно.
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    ologreds
    1694991689
    numo529913
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