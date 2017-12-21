Смолов: «Задача сборной на ЧМ — заставить болельщиков радоваться так же, как после Евро-2008»

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в интервью «Матч ТВ».

– Вы как-то назвали сборную под руководством Черчесова «дерзкой». В чем это проявляется на поле?

– Имел в виду, что в команде много молодых игроков, голодных до побед. Получается определенный баланс: с одной стороны, опытные футболисты, выступавшие на чемпионатах мира и Европы, а с другой – молодежь, которая своим детским задором подхлестывает остальных. Это сочетание и дает на выходе дерзость.

– Задумываетесь ли о грядущем чемпионате мира? Насколько чувствуется приближение футбольного праздника?

– Сейчас уже да. Перед Кубком конфедераций меня об этом спрашивали, но тогда было ощущение, что чемпионат мира где-то далеко. Тогда все мысли были о предстоящем турнире, но теперь частенько думаю о том, что будет следующим летом. Никакого мандража нет – просто анализирую, что надо сделать, чтобы выступить как можно лучше.

– Не так давно состоялась жеребьевка, как вам соперники?

– Не вижу смысла прикидывать, с кем было бы легче, а с кем – сложнее. Уже все сложилось так, как сложилось. Будем делать все от нас зависящее – на нас огромный груз ответственности из-за того, что играем у себя дома.

– Много говорилось о том, какие задачи должны стоять перед командой на ЧМ-2018. Какой результат удовлетворил бы вас?

– Скажу так: если после нашего выступления страна будет ликовать и радоваться так же, как после Евро-2008, то мы задачу выполним.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.