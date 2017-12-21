Геркус: «Решение о контрактах Семина и Фарфана будем принимать весной»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с контрактами главного тренера клуба Юрия Семина и нападающего Джефферсона Фарфана.

— Кому принадлежит идея приглашения Фарфана?

– Он пришел свободным агентом. Первым произнес эту фамилию как раз Штоффельсхаус. Фарфан находился в хорошей форме, он ответственный человек. А потом Джефферсон попал в расположение команды, где и произошел космический прогресс.

– У перуанца по окончании этого чемпионата завершается контракт. Как и у Семина – есть решение по продлению?

– Мы приняли консолидированное решение – перенести такие вопросы на весну, когда станут более-менее понятны контуры следующего сезона.

«Локомотив» после 20 туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ.