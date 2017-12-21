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    • Геркус: «Решение о контрактах Семина и Фарфана будем принимать весной»

    Геркус: «Решение о контрактах Семина и Фарфана будем принимать весной»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ситуацию с контрактами главного тренера клуба Юрия Семина и нападающего Джефферсона Фарфана.

    — Кому принадлежит идея приглашения Фарфана?

    – Он пришел свободным агентом. Первым произнес эту фамилию как раз Штоффельсхаус. Фарфан находился в хорошей форме, он ответственный человек. А потом Джефферсон попал в расположение команды, где и произошел космический прогресс.

    – У перуанца по окончании этого чемпионата завершается контракт. Как и у Семина – есть решение по продлению?

    – Мы приняли консолидированное решение – перенести такие вопросы на весну, когда станут более-менее понятны контуры следующего сезона.

    «Локомотив» после 20 туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 23:08
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1513887497
    Без обид для Фарфана и его поклонников, но даже Геркус понимает, что в 34 года и дальше, Джефферсону будет сложно повторить и выдать блеск нынешнего сезона!.. Поэтому осторожничает и рассказывает про контуры и весну...
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    Юрий Б.
    1513890426
    Весной и Семин и Фарфан будут стоить дороже, если Локо будет чемпионом
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    VIKZH
    1513891155
    А у тебя морда жидовская когда контракт заканчивается в чем твои заслуги?
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    DOCTOR PENALTY
    1513894377
    Такая постановка вопроса - это неуважение к тренеру и лидеру команды.Крайне некорректно, даже провокационно...
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    КЭТиК
    1513912902
    Они ещё думают ????
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    ologreds
    1694991689
    numo529910
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